5 يونيو موعد الجلسة الاختبارية لـ«إمسات» بدلاً من 15 مايو

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حدّدت وزارة التربية والتعليم موعداً جديداً للجلسة الاختبارية لـ«إمسات»، التي كان من المقرر عقدها في 15 مايو الماضي، في 5 يونيو المقبل كموعد جديد لجميع مواد.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إضافة 124 مركزاً و14 ألف مقعد للجلسة الاختبارية ليوم 29 مايو الجاري في جميع أنحاء الدولة.

وتتوزع مراكز أداء الاختبار على مستوى الدولة، بحيث يؤدي الطلبة الاختبار في 78 مركزاً في إمارة أبوظبي، منها 43 مركزاً للبنات و35 للبنين، و18 في إمارة عجمان بينها 10 للبنات وثمانية للبنين، و23 في إمارة دبي موزعة على 13 للبنات و10 للبنين، و22 في إمارة الفجيرة بينها 11 للبنات ومثلها للبنين، وفي إمارة رأس الخيمة 31 مركزاً موزعة على 16 للبنات و15 للبنين، وفي إمارة الشارقة 36 مركزاً، بينها 17 للبنات و19، وفي إمارة أم القيوين ستة مراكز موزعة على ثلاثة للبنات وثلاثة للبنين.

وأفادت الوزارة بأن العام الدراسي الجاري يشهد زيادة عدد الجلسات الاختبارية لاختبار الإمارات القياسي (EmSat)، وذلك حرصاً منها على ضمان استمرارية حصول الطلبة على فرص تعليمية مستقبلية من خلال زيادة الجلسات الاختبارية.

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