«تعليم» تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن سياسة التقييم

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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دعت حياة الشحي المتحدثة الإعلامية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، أولياء الأمور لاستقاء المعلومات من أدلتها الإرشادية التي تنشرها على موقعها، وتوزيعها على المدارس. جاء ذلك رداً على ما تم تداوله من معلومات مغلوطة بشأن سياسة تقييم الطلبة، والتي تشير إلى احتساب 10% من نتائج الطلبة للامتحانات الفصلية والمشاريع، و90% للاختبارات النهائية.

وأكدت الشحي في مداخلة لها عبر برنامج البث المباشر لإذاعة الشارقة عدم صحة ما يتم تداوله، موضحة أن المؤسسة نشرت منذ بداية العام الدراسي الجاري على موقعها الإلكتروني، دليل سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات بالعام الدراسي 2021- 2022، وتوزيع أوزان الدرجات، ومن ثم وزعته على المدارس ومديريها.

وأوضحت: أن سياسة التقييم تتضمن المراحل الدراسية والتي تشمل الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والحلقة الأولى والثانية وتنتهي بالحلقة الثالثة، لافتة إلى أن سياسة التقييم حددت 3 أنواع من أدوات التقييم، هي: امتحانات تشخيصية، وتكوينية وكذلك التقييم الختامي، في الفصل الدراسي الواحد. وأضافت: إن الهدف من نشر دليل سياسة التقييم، إطلاع أولياء أمور الطلبة على أدوات التقييم وآلية احتساب الدرجات مع النصائح الإرشادية، مشيرة إلى أن الدليل يوضح بدقة كافة أنواع التقييمات على مدار العام الدراسي، منذ بداية العام وحتى نهايته.

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