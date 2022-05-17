أكاديميون: زعيم استثنائي نفاخر به العالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد أكاديميون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائد وزعيم استثنائي ورئيس نفخر به أمام العالم، وأن سموه خير من يقود هذا الوطن سائراً على نهج المؤسسين.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في جامعة حمدان بن محمد الذكية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على انتخابه رئيساً للدولة. ونسأل الله له العون والتوفيق والسداد في القيام بمسؤولياته الوطنية الجليلة لما فيه خير للوطن». وأضاف: يُعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائداً وزعيماً استثنائياً ورئيساً نفخر به أمام العالم، نظراً لتمتع سموه بالرصانة والحنكة السياسية والحكمة الإنسانية.

نهج

كما هنأ البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، شعب الإمارات بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات، مؤكداً أن سموه خير من يقود هذا الوطن سائراً على نهج المؤسسين، ومواصلاً مسيرة العمل المخلص لأجل رفعة هذا الوطن، وصانعاً مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة، فسموه عاصر مختلف مراحل نمو هذا الوطن الغالي وتربى في مدرسة زايد الخير وعايش عهد خليفة العطاء.

عطاء

بدوره، أكد الدكتور خالد الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، هو امتداد طبيعي لمسيرة الخير والعطاء الإماراتي التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على هديها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. وأوضح: «بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، تستشرف الإمارات عهداً جديداً».

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