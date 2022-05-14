«جامعة حمدان الذكية»: مسيرة خليفة حافلة بالإنجازات الكبرى والمواقف الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بخالص التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله فسيح جناته.

وقال الدكتور العور: كانت حياته، رحمه الله، مسيرة حافلة بالمسؤوليات والإنجازات الكبرى والمواقف الإنسانية التي امتدت بامتداد عمر الدولة منذ لحظة التأسيس الأولى، والتي جاءت على خطى والده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مسيرة زاخرة بالعطاءات المشهودة لأبناء الوطن وللبشرية على نطاق واسع، فخط بمداد أعماله سيرة تكتب بماء الذهب في سجل التاريخ.

وتمثل نبراساً تستضيء به الأجيال القادمة، إذ استطاع في فترة توليه مسؤوليات الدولة الجسام تمكين الثوابت والركائز التي وضعها مؤسسو الاتحاد، والانطلاق نحو فضاءات أرحب من التنمية نجح فيها في تقديم الدولة بوصفها نموذجاً عالمياً للتطور والتقدم ومثالاً ريادياً للأمة التي تضع مستقبل أبنائها والاستقرار والأمن العالمي على رأس أولوياتها.

وأضاف: المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، رمز من رموز الاتحاد وعلم من أعلام الأمة وقائد من قيادات التاريخ الاستثنائية التي استحقت الخلود في ذاكرة الوطن وفي قلوب أبنائه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز