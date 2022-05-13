منصور بن زايد يعتمد 35 فائزاً بجائزة خليفة التربوية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين في جائزة خليفة التربوية لدورتها الخامسة عشرة 2022، وعددهم 35 فائزاً وفائزة بينهم 18 على المستوي المحلي، و17 على مستوى الوطن العربي .

كما اعتمد سموه منح جائزة فئة الأسرة الإماراتية المتميزة إلى 3 أسر إماراتية وذلك تقديراً لدورهم في توفير البيئة المحفزة لأبنائهم على التميز، وستقيم الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية حفل تكريم الفائزين لهذه الدورة في 16 يونيو المقبل بأبوظبي ، وأعلنت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية عن أسماء الفائزين للدروة الحالية خلال مؤتمر صحفي افتراضي بث صباح اليوم.

مكانة رائدة

من جانبها أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية ان الجائزة حققت مكانة رائدة على صعيد الجوائز التربوية المتخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة على أنها تترجم من خلال رسالتها والمجالات المطروحة بها ما تشهده منظومة التعليم الإماراتية من رعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .

تميز تربوي

واضافت العفيفي أن اعتماد هذه الدفعة الجديدة من أسماء الفائزين يعزز من مسيرة الجائزة ورسالتها في نشر التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، حيث دشنت الجائزة خلال الدورة الحالية مجالاً جديداً هو مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر بفئتيه : فئة البحوث الدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، وذلك للمرة الأولى على مستوى العالم بما يترجم حرص القيادة الرشيدة على تهيئة بيئة متميزة للتنشئة الاجتماعية لهذه الفئة .

وتضمنت قائمة الفائزين بالدورة 15 الحالية المجالات والفئات التالية:

المعلم المبدع

في مجال التعليم العام " فئة المعلم المبدع" على المستوى المحلي فاز بها "ساريه عبد الرحمن محمد عائشة من مدرسة السلع بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الظفرة، رمزية علي محمد المازمي من مدرسة القرائن للتعليم الأساسي ح1 بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشارقة، خلود يوسف خلف المنصوري من مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشارقة، ندين سعيد نعمان ذياب من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.

وعن فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي فاز بها : شيمه سالم درويش الحربي من مدرسة المتوسطة السادسة والأربعون في المملكة العربية السعودية، علي عبدالعزيز عبدالله السيافي من مدرسة طارق بن زياد الثانوية في المملكة العربية السعودية، والدكتور رأفت بن كمال بن صالح بخارى من مجمع الثغر التعليمي في المملكة العربية السعودية، منال عبدالرحمن علي النعمي من مدرسة متوسطة الموهوبات في المملكة العربية السعودية، نجوى محمد محمد أبوسليمة من مدرسة الهدى الثانوية للبنات في دولة فلسطين، رنا أحمد محمود أبوصقر من مدرسة الزهراء الثانوية في دولة فلسطين، عدي هارون حسين أبو عمر من مدرسة ابو ذر الغفاري الأساسية للبنين في المملكة الأردنية الهاشمية، صالح عجيل صالح موسى العجيل من مدرسة خالد أحمد المضف المتوسطة بنين في دولة الكويت، أنيس نور الدين العموري من المعهد الثانوي الطيب المهيري في الجمهورية التونسية".

أصحاب الهمم

وفي مجال أصحاب الهمم " فئة الأفراد" فاز بها " مؤمن محسن عثمان يونس من مدرسة الظبيانية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأبوظبي، وفي فئة المؤسسات فاز بها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي، ومركز الموارد لذوي الإعاقة – جامعة الشارقة .

خدمة المجتمع

مجال التعليم وخدمة المجتمع – فئة المؤسسات فاز بها " وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية عن مشروع " إطلاق منصة محمد بن راشد للتعلم الذكي، وفي قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية " القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن مشروع " كلنا شرطة " وعن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة فازت بها ( أسرة سعد نصيب سعد ناجي الأحبابي،و أسرة عبدالله علي عبدالله سند السويدي،و أسرة أحمد علي عبيد علي الكعبي .

الإبداع

وعن مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية " فئة المعلم المتميز" فاز بها خالد عبدالعظيم علي محمد بدران من مدرسة القرائن في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالشارقة، مريم علي راشد الخلاوي الكعبي من مدرسة القرية الحلقة الأولى في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالفجيرة"

التعليم العالي

وفي مجال التعليم العالي " فئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الدولة فاز بها البرفيسور خالد عباس مسعد الطرابيلي من جامعة الإمارات العربية المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، البرفيسور محمد شوقي المرسي المرسي من جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الوطن العربي،و البرفيسور يوسف صالح عبدالقادر خضر من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والبرفيسور محمد فرحات عثمان حميد من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية" .

البحوث التربوية

وعن مجال البحوث التربوية فاز بها: ميمونة حمد عامر النهائية والدكتور سيف ناصر المعمري من جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان عن البحث الفائز: صورة الآخر المضمنة في كتب الدراسات الاجتماعية للصفوف (3-12) بسلطنة عمان في ضوء نظرية التفاعلية الرمزية ، الدكتور فهد سليم سالم الحافظي من جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية عن البحث الفائز " كفاءة المحفزات الرقمية في تنمية بعض مخرجات التعلم وفقاً للتحليل البعدي والنوعي" ، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل: " الدكتور أحمد نبيل أحمد أحمد من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية عن البحث الفائز " السيميائية في مسرح الطفل العربي مكنونات الخطاب ودلالات بنية الصورة المسرحية" .

التأليف التربوي

أما مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي " فئة الإبداعات التربوية" فقد فاز بها ياس جياد زويد الفهداوي من المديرية العامة للتربية في بغداد عن التأليف الفائز " أعلى من كل الأشجار، وناهد محمد صالح الكعبي من مدرسة الحصن الحلقة الأولى والثانية من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الشارقة عن التأليف الفائز : أحلام عابرة.

وفي مجال المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الدولة: " فئة المؤسسات فاز بها مدرسة راشد بن حميد للتعليم الاساسي ح2 من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بعجمان عن مشروع " ببيئتي موسوعة علمية "وعن فئة الأفراد على مستوى الوطن العربي " بدر الريمش بن محمد الريمش بالمديرية الإقليمية بتارودانت في المملكة المغربية عن مشروع : روضة الصغير ) .

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