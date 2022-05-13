مناقشة خطة جامعة زايد لمواكبة متغيرات سوق العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الثاني لعام 2022، برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد، حيث ناقش التحول الاستراتيجي للجامعة وخطة العمل، والتي تهدف إلى طرح برامج تستبق متطلبات سوق العمل، وتستشرف المهارات المستقبلية، وترتقي بالتجربة التعليمية للطلبة.

ورحبت معالي نورة الكعبي في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس، مشيدة بالجهود المخلصة التي يقومون بها، ومساعيهم الدؤوبة، ومتابعتهم المتواصلة لمسيرة الجامعة.

وتناول المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات، من أبرزها: الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري، كما اطلع المجلس على الأنشطة الرئيسة للجان الفرعية التابعة لمجلس الجامعة. وناقش المجلس مدى التقدم المتحقق في التحول الاستراتيجي، والذي يهدف إلى الارتقاء بالتجربة التعليمية للطلبة، لتعدهم للقيادة والريادة في المستقبل.

وناقش أعضاء مجلس جامعة زايد، أهمية تفعيل الشراكات مع الجامعات الدولية الرائدة، والمبتكرين في المجال الأكاديمي، بهدف استقطاب الكفاءات الطلابية المتميزة، وفي هذا الصدد، وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة عالمية رائدة لإطلاق برنامج مشترك معها، سيتم إتاحته قريباً للطلبة في الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الجامعة، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، نائب رئيسة مجلس الجامعة، والأعضاء.

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