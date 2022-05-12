5 مواعيد لاختبارات «إمسات» حتى نهاية العام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المدارس، في إطار دعم طلبة الصف الثاني عشر، بحصر الطلبة الذين تقدموا لأداء اختبارات EmSAT، لمشاركتها مع إدارة الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد اختبار الإمسات المتبقية حتى نهاية العام، على أن تتضمن 5 مواعيد متبقية أمام طلبة الصف الثاني عشر لأدائها، في 15 و22 و29 مايو الجاري وفي 12 و26 يونيو المقبل، وبدورها، تعكف إدارات مدارس الحلقة الثالثة على حصر طلبة الصف الثاني عشر، الذين تقدموا لأداء اختبارات EmSAT، للوقوف على إحصاء حالات الطلبة من حيث «تقدم للاختبار»، أو «لم يتقدم للاختبار»، لتوفير الدعم اللازم لهم، وتحفيزهم على التسجيل، وحجز مقاعد للاختبار، تسهيلاً لالتحاقهم بالجامعات.

ودعت المؤسسة مديري المدارس إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات، عند حصر حالة الطلبة بخصوص أداء الاختبار من عدمه، وهي أولاً: تعبئة إحصائية حصر أسماء طلبة الصف الثاني عشر، وتكون من قبل منسق «EmSAT» في المدرسة، وفق تحديد بيانات الطلبة الشخصية، وتوضيح عدد الاختبارات التي تقدموا لأدائها، وإدراج «1» في حال التقدم لأداء اختبار المادة، وإدراج «0» في حال عدم التقدم لأداء المادة، وتظليل طلبة أصحاب الهمم باللون الأخضر، في إحصائية حصر أسماء الطلبة. وثانياً: تعبئة الإحصائية الكاملة على مستوى المدرسة من قبل منسق EmSAT في المدرسة، وثالثاً: تجميع الإحصاءات لجميع مدارس النطاق «2 sheets»، وإعادة إرسالها.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرار الوزاري الصادر بشأن تحصيل رسوم تقديم الاختبار للمواد الأربع الأساسية: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والرياضيات. تم استثناء طلبة الصف الـ 12 من الدفع للاختبار للمرة الأولى ضمن 3 فئات، هي: فئة المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء خط الدفاع الأول من حاملي بطاقة فخر الوطن «لجميع المواد في الصف الثاني عشر».

وفصلت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الرسوم المقررة التي يجب تحصيلها لتقديم الاختبار، حيث يكون مجاناً للطلبة المواطنين للمرة الأولى، أما رسومه لغير المواطنين في الصف الثاني عشر، فتكون 300 درهم في المرة الأولى، و100 درهم لكل مادة في الإعادة.

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