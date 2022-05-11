الجامعة الأمريكية في الإمارات تحسم 50% من رسوم القبول

المصدر: دبي - البيان

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قررت إدارة الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE منح الطلاب المتقدمين للتسجيل خلال الفصل الدراسي الصيفي 2022 تخفيضاً مقداره 50% من رسوم القبول في الجامعة، ضمن استعداداتها لاستقبال الراغبين في التقدم للفصل الدراسي الصيفي.

وأكدت نسرين رناك نائبة رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات لإدارة التسجيل وخدمات الطلاب، أن الفصل الدراسي الصيفي أفضل وقت لبدء التقديم، وقالت: «أتفهم لماذا يعتقد الطلاب أنه من المنطقي الانتظار حتى الفصل الدراسي الخريفي قبل التقدم للجامعة، لكنني أعتقد أن العكس هو الصحيح أكاديمياً وتربوياً».

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