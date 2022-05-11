زكي نسيبة يكرم خريجي برنامج القيادات التنفيذية

المصدر: العين - البيان

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كرم زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات في مكتبه بجامعة الإمارات صباح أمس الدكتور عبدالله الخطيب، مدير مكتب الشؤون القانونية والسياسات بالجامعة، وعفراء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الجامعة، لتخرجهم في برنامج القيادات التنفيذية، الدفعة السادسة ضمن برنامج قيادات حكومة الإمارات.

وأكد الرئيس الأعلى للجامعة على اعتزاز جامعة الإمارات بالكفاءات الوطنية من أبناء الوطن والذين يمتلكون الطموح والحرص على مواصلة التعلم والتطور.

كما ثمن جهود الكوادر الأكاديمية الإدارية العاملة في جامعة الإمارات التي أثبتت وتثبت على أرض الواقع بأن جامعة الإمارات تمثل قاطرة التنمية البشرية في الدولة، ومركزاً للإشعاع الحضاري والفكري في المنطقة، مشيداً بتطلعاتهم الريادية الهادفة إلى المُساهمة في مسيرة التنمية وخدمة الوطن وتحقيق رؤية ورسالة قيادتنا الرشيدة في الاعتماد على الطاقات والمواهب الشابة لاستشراف المستقبل ومواصلة الإنجازات وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

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