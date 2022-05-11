«التقنية العليا».. 5 نجوم في «التعلم عن بعد» و«الاستدامة البيئية»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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حققت كليات التقنية العليا إضافة نوعية جديدة لرصيدها على الصعيد العالمي بحصولها على تصنيف 5 نجوم من مؤسسة «كيو إس ستارز QS Stars» العالمية للجامعات لعام 2022 كأول مؤسسة تعليم في العالم تحصل على هذا التصنيف على مستوى فئة «الاستدامة البيئية»، بالإضافة الى تصنيف 5 نجوم عن فئة «التعلم عن بُعد»، حيث يعتبر QS نظام تصنيف عالمياً يوفر تقييماً مفصلاً للمؤسسات التعليمية حول العالم لتمكين الطلبة الراغبين في التسجيل من تحديد أفضل الجامعات للدراسة وفقاً لمعايير محددة تشمل: قوة البرامج الأكاديمية وجودة المرافق ونسبة توظيف الخريجين والمسؤولية المجتمعية والشمولية والبيئة والاستدامة والإدارة، وأضيف له بعد الجائحة تصنيف الجامعات على مستوى «التعلم عن بعد».

وتقدمت كليات التقنية العليا بطلب الحصول على تقييم «كيو إس ستارز» عن فئتي «الاستدامة» و«التعلم عن بعد»، وحصلت على تقييم 5 نجوم في كلتا الفئتين.

وتم تسليم شهادات تصنيف الـ5 نجوم العالمية للكليات في حفل أقيم بمقرها بدبي للطلاب بحضور البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور آشوين فرنانديز المدير الإقليمي لمؤسسة QS STARS العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية.

منافسة عالمية

وبهذه المناسبة أشاد الدكتور آشوين فرنانديز المدير الإقليمي لمؤسسة QS Stars العالمية، بالإنجاز النوعي العالمي الذي حققته كليات التقنية العليا، حيث نافست الكليات على مستوى 4 آلاف مؤسسة تعليم عالٍ حول العالم، تم تقييمها من قبل مؤسسة QS Stars العالمية، ونالت الكليات عن جدارة تصنيف 5 نجوم عن فئة الاستدامة كأول مؤسسة تحصل على هذا التصنيف على المستوى العالمي، بالإضافة إلى حصولها على 5 نجوم عن فئة «التعلم عن بعد»، التي أضيفت للتقييم عقب جائحة كورونا، مهنئاً الدولة على هذا التميز العالمي لمؤسساتها التعليمية.

ومن جهته أشاد البروفيسور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، بالتصنيف الرائد من قبل QS Stars العالمية من فئة 5 نجوم، الذي حصلت عليه كليات التقنية العليا عن فئة الاستدامة البيئية كأول مؤسسة تعليم عالٍ عالمياً تحصل عليه، وعن فئة التعلم عن بعد، بما يمثل تأكيداً جديداً على ريادة الكليات عالمياً، مشيراً إلى أن كل ذلك تحقق بفضل استراتيجية الكليات التي تلتزم بالأجندة الوطنية للدولة الرامية للوصول بمؤسسات التعليم إلى أعلى مستويات التنافسية والريادة العالمية.

وأضاف: إن حصول الكليات على هذا التصنيف العالمي يعزز سمعتها ومكانتها بين مؤسسات التعليم العالي إقليمياً وعالمياً، ويفتح مجالات أوسع للتعاون الأكاديمي والتبادل على مستوى الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.

وذكر أن الحصول على 5 نجوم عن فئة الاستدامة البيئية بشكل خاص يعكس نتائج جهود الكليات في تطبيق أفضل الممارسات البيئية على مستوى التعليم المستدام والابتكار والتكنولوجيا في مجال الاستدامة والصحة وجودة الحياة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فالاستدامة تمثل أحد الأهداف والأولويات الاستراتيجية للدولة، حيث تركز الأجندة الوطنية 2030 على جودة الهواء وموارد المياه والبنية التحتية للطاقة النظيفة وخطط النمو الأخضر، وتحدد الخطة الوطنية للتغير المناخي «2050-2017» إطاراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكليات التقنية تتماشى مع كل هذه التوجهات الوطنية.

تقييم

يركز تقييم الاستدامة البيئية وفق QS Stars على مدى التزام واهتمام كليات التقنية العليا بتطوير السياسات الداعمة للاستدامة البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية طبقاً لخطة العمل المناخي 2030، واستهلاك الطاقة، وكذلك من خلال توفير برامج التعليم والتوعية، ودعم البحوث العلمية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

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