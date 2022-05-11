تحديد مواعيد اختبار قبول الطلبة في مسار النخبة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مواعيد اختبار القبول في مسار النخبة، إذ تجرى في 13 مايو الجاري للذكور، و20 من الشهر ذاته للإناث، مفيدة بأنه سيتم إخطار جميع الطلبة بموقع مركز الاختبار والتوقيت الخاص بالاختبار.

وأوضحت المؤسسة أن الاختبارات ستُجرى في 4 مواد وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، محددة مدة الاختبار بساعة واحدة.

وشددت المؤسسة على أهمية الالتزام التام بالحضور قبل 30 دقيقة من الموعد المحدد للاختبار، وإحضار الهوية الإماراتية والحاسب المحمول والقرطاسية «ورقة وقلم»، وإبراز نتيجة فحص سلبية «PCR» لا تتجاوز 96 ساعة أو نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن للطلبة وأولياء أمورهم، وشددت أن ارتداء الكمامة إلزامي في المدرسة وقاعة الاختبار مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

وكان المسار أطلق رسمياً وأول مرة في العام الدراسي 2017/2016 مستهدفاً 1000 طالب وطالبة في الصف السابع فقط، ومن ثم تمت توسعة المسار في السنوات اللاحقة ليشمل حتى هذا العام الدراسي جميع طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الـ5 وحتى الـ12.

وطرح مسار النخبة، أحد مسارات المدرسة الإماراتية الأكاديمي والمتميز والمتقدم سعياً لتوفير بيئة تنافسية للطلبة المبدعين والمتفوقين، إذ يهدف المسار إلى إعداد وبناء جيل من الطلبة المؤهلين لمواكبة المتطلبات المحلية والعالمية ولبناء مجتمع الاقتصاد المعرفي للدولة، ولتأهيل خريجي المسار من الطلبة الإماراتيين المتميزين للالتحاق بأفضل مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز