131 طالباً مواطناً يدرسون بكلية العمارة والتصميم في «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور فاركي بالاثوتشيريل عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة لـ«البيان»، أن عدد الطلبة الدارسين بكلية العمارة والفن والتصميم يبلغ 677 طالباً وطالبة، منهم 131 من الطلبة الإماراتيين، كما أن عدد الخريجين حتى ربيع 2022 بلغ 2132 طالباً وطالبة في مختلف المستويات، منهم 350 خريجاً إماراتياً، لافتاً إلى أن أبرز أقسام الكلية هي: قسم الهندسة المعمارية وقسم الفنون والتصميم، كما أن تصنيف الجامعة الأمريكية في الشارقة بعد صدور تصنيفات «كيو إس» العالمية للبرامج الجامعية الأخيرة وضعها في المرتبة الأولى في الدولة بالنسبة لبرامج العمارة والبيئة المبنية، كما تم تصنيف الجامعة من بين أفضل 150 جامعة حول العالم لدراسات العمارة والبيئة المبنية، ومن بين أفضل 200 جامعة متخصصة بالفن والتصميم.

إبداع

وقال الدكتور فاركي بالاثوتشيريل: إن التصميم والفن يؤثران بشكل أساسي على جودة الحياة من خلال تلبيتهما احتياجات ورغبات الأفراد والمجتمعات بطرق عميقة، مبيناً أن مجتمع التصميم المميز التابع لكلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة يتألف من بعض أكثر المفكرين إبداعاً وتقدماً في المنطقة، كما يسعى أعضاء الهيئة التدريسية المتميزون في الكلية إلى دفع حدود التصميم واختبارها، ما يجعل الطلاب في طليعة الابتكار والتحول.

وأضاف: إن طلاب كلية العمارة والفن والتصميم وخريجيها تلقوا على مدار الـ25 عاماً الماضية إشادة إقليمية ودولية لمساهماتهم البارزة، بما في ذلك حصولهم على جوائز كبرى، مثل جائزة أغا خان للعمارة، وجائزة فان كليف أند آربلز للشرق الأوسط، وجائزة كريستو وجان كلود، والجوائز العالمية لدراسات البكالوريوس، وجوائز التصميم الداخلي التجاري، وجائزة جيمس دايسون، وغيرها الكثير.

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