«حمدان بن محمد الذكية» تعقد ندوة حول «الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت جامعة حمدان بن محمد الذكية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ندوة افتراضية حول «الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا»، بهدف التعريف بالاتحاد العالمي لتطوير الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة، وعرض أبعاد ومؤشرات الإطار المرجعي ونتائج التنفيذ التجريبي، والتعرف على فوائد استخدام الموقع الإلكتروني لإدخال البيانات وعرض النتائج.

وشهدت الندوة إلقاء الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، كلمات ترحيب بالحضور.

وأشاد الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة التجريبية للإطار المرجعي، قائلاً: يلعب الإطار المرجعي دوراً مهماً في تعزيز قدرة الجامعات المفتوحة والذكية والإلكترونية على توفير التعليم النوعي، إذ يرسخ ربط مؤسسات التعليم العالي لتبادل أفضل أساليب ضمان الجودة، وتقديم معلومات وافية عن أفضل الممارسات المتبعة في مجال التعليم العالي الإلكتروني.

وأضاف سلامة: من الأهمية الاستمرار في عقد ندوات مماثلة لمناقشة التطورات والنتائج المنشودة من الإطار المرجعي، بهدف الارتقاء بجودة التعليم الإلكتروني الذي يشهد زخماً كبيراً على الصعيد العالمي، ومستوى اهتمام لافتاً من قبل كافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بفضل المرونة التي يتمتع بها.

وتقدم الدكتور منصور العور بالشكر الجزيل إلى اتحاد الجامعات العربية، والدكتور عمرو عزت سلامة والشركاء الاستراتيجيين أعضاء الاتحاد العالمي لتطوير الإطار المرجعي، على جهودهم الحثيثة في دعم تطوير وتحسين منظومة التعلم عن بعد، والتي تواكب متطلبات التحولات الرقمية المتسارعة من خلال التركيز على أهمية الجودة في ضبط المدخلات التعليمية اللازمة لإنتاج مخرجات ذات كفاءة عالية.

مؤكداً الأهمية الاستراتيجية للإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الذكية والإلكترونية والمفتوحة والمعززة بالتكنولوجيا، في تعزيز آفاق التعاون بين المؤسسات وتحسين مستوى فعالية المعايير من أجل ضمان الجودة في التعليم العالي الإلكتروني.

وأضاف العور: إذ تحتفل جامعة حمدان بن محمد الذكية بعامها الـ20 نواصل السعي لأن تكون الجامعة في مقدمة الجامعات التي تغير من وجهة المستقبل.

حيث إن الإطار المرجعي بمثابة دليل دامغ على نجاح الجهود السبّاقة التي تقودها جامعة حمدان بن محمد الذكية، للارتقاء بمنظومة التعليم العالي العالمية، من خلال تبني نهج شامل ومعايير موحدة لتقييم وتعزيز الكفاءات والمهارات وتحسين المحتوى العلمي لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، باعتبارها المؤسسة الأكاديمية الرائدة في المنطقة العربية والمتفردة في إتاحة فرصة التدريب المهني والتعليم مدى الحياة وفق بيئة تعلم ذكية توظف أحدث التقنيات المبتكرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ومن جانبه قدم البروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للتعاون الدولي، نظرة شاملة حول الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا، حيث تناول 6 محاور رئيسية، هي: نبذة عن الإطار المرجعي ومراحل تطوره منذ بدء المبادرة، والمقارنة المرجعية كأداة لضمان الجودة، والهدف من إنشاء الإطار المرجعي، وأبعاد ومؤشرات الإطار المرجعي، ونتائج التنفيذ التجريبي، واستخدام الموقع الإلكتروني لإدخال البيانات وعرض النتائج.

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