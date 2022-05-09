انطلاق الاختبارات التكوينية الأولى 16 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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عممت مدارس حكومية وخاصة تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم أمس أجندة اختبارات وتقييمات الفصل الدراسي الثالث، على الطلبة أولياء الأمور على أن تنطلق الاختبارات التكوينية الأولى من تاريخ 16 الشهر الجاري وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، في حين تبدأ الاختبارات التكوينية الثانية من تاريخ 30 مايو الجاري وتستمر حتى 6 يونيو المقبل.

وبدورها حثت المدارس طلابها على الالتزام بالحضور، محذرة من الغياب المتكرر الذي من شأنه أن يؤثر في عملية «التعليم والتعلم» وفي تحصيل درجات السلوك.

وخاطبت المدارس أولياء الأمور وحثتهم على أهمية متابعة أبنائهم من ناحية الالتزام بالحضور إلى المدرسة، وفي حال الغياب ستقوم إدارات تلك المدارس باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق لائحة السلوك الطلابي بشأن الطلبة المتغيبين من دون عذر، واحتساب حسم من درجات السلوك.

ونوهت المدارس بأنه من الأسبوع المقبل ستبدأ الاختبارات التكوينية والشفهية وتحصيل درجات التقويم المستمر للفصل الثالث، بالإضافة لتحصيل درجات مشاركة الطلبة وتفاعلهم في الحصص الدراسية.

وحذرت المدارس الخاصة الطلبة من الغياب مؤكدة أن الفصل الدراسي الثالث الأخير يعد من أقصر الفصول الدراسية، ويجب على المعلمين إنهاء المنهاج بشكل مبكر للتمكن من التفرغ لعمليات المراجعة قبل الاختبارات الختامية.

انتظام

وكانت المدارس شهدت أمس انتظام الطلبة في صفوفهم بشكل طبيعي، وبدأ المعلمون والمعلمات في جميع المدارس في مختلف مراحلها، ورياض الأطفال يومهم الدراسي بشكل اعتيادي وضمن ما هو مخطط في برنامج العمل اليومي للجميع.

وفتحت مدارس حكومية باب التسجيل في برنامج الدعم المدرسي في الفترة المسائية من أجل تحقيق التميز والتفوق في الاختبارات النهائية إذ سينتهي التسجيل في 10 مايو الجاري من الصف الخامس وحتى الثاني عشر ويكون عبارة عن 12 جلسة للمادة الواحدة.

وشددت المدارس على أهمية التقيد بالحضور المبكر وعدم التأخر عن الحصة الأولى إذ يبدأ الدوام في تمام الساعة 7:15 صباحاً، و ينتهي 2:30 ظهراً، بالإضافة إلى التقيد بالزي المدرسي وتسليم المشاريع والواجبات والمهام في بوابة التعلم الذكي ومنصة ألف أولاً بأول، وإحضار جهاز الحاسوب والتأكد من شحنه حتى يكفي جميع الحصص.

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