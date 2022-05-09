«أمريكية دبي» تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة والعشرين

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت الجامعة الأمريكية في دبي أمس بتخريج الدفعة الخامسة والعشرين من طلبتها، في الحرم الجامعي وسط برنامج احتفالي بهيج بحضور أولياء أمور الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وفازت بالمركز الأول وبمعدل 4 من 4 الطالبة مآب الشيخ من كلية الهندسة قسم الكهرباء، وكانت قد حصلت على منحة دراسية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وفي كلمتها خلال الحفل، أعربت نيابة عن الخريجين عن امتنانها الكبير لدولة الإمارات التي رحبت بالطلبة جميعاً بأذرع مفتوحة، وقدمت لهم الراحة والأمان، وقالت: «الإمارات منحتني هذه الفرصة العظيمة لتجربة الحياة في الجامعة الأمريكية في دبي»، ووجهت الشكر لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، الذين قادت توجيهاتهم وحكمتهم إلى طريق النجاح الكبير.

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