إسعاد شرطة دبي تضم مدرسة «دار المعرفة» إلى خياراتها التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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ضمت لجنة بطاقة إسعاد، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، إلى عروض قطاعها التعليمي، مدرسة «دار المعرفة الدولية الخاصة»، الواقعة في منطقة الخوانيج 1 بإمارة دبي.

وتضمنت استمارة الانضمام التي وقعتها منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، تقديم عرض حصري لحاملي البطاقة بنسبة 20% من تكلفة الرسوم الدراسة السنوية للطلبة الجدد والمستمرين في المدرسة، وذلك لكافة المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، للعام الدراسي 2022-2023، الذي يبدأ في سبتمبر من العام الحالي، على ألا يضاف العرض إلى أي خصومات أو عروض أخرى.

وتعد مدرسة «دار المعرفة الدولية الخاصة» المدرسة الوحيدة في دبي التي تدرس منهج دبلوم البكالوريا الدولية باللغتين العربية والإنجليزية، وتتبع المدرسة أسلوباً حديثاً في التعلم يعتمد على كيفية اغتنام الفرص عبر التعلم القائم على التساؤل والاهتمام بالقيم المتأصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح الطلبة فاعلين في المجتمع ومتطلعين بشغف إلى المستقبل.

يذكر أن عدد الخيارات التعليمية التي يقدمها قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد يصل إلى (238) خياراً تعليمياً، يضم الجامعات والكليات، والمدارس، ورياض الأطفال، ويمكن الاطلاع على كافة العروض والخصومات التي يقدمها قطاع التعليم في «إسعاد» من خلال الموقع الإلكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae/ أو التطبيق الذكي للبطاقة «إسعاد».

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