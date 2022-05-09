طلبة «الحكومية» و«الخاصة» يستأنفون دوامهم الدراسي اليوم

المصدر: متابعة - رحاب حلاوة، محمد محسن

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يستأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، اليوم، دراسة الفصل الدراسي الثالث الأخير من العام الدراسي الجاري «حضورياً»، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت 30 أبريل، واستمرت حتى 8 مايو الجاري، على أن تعمل المدارس، بتوقيت الدوام الاعتيادي، وعودة الحصص لما كانت عليه سابقاً، وعودة الدراسة حضورياً يوم الجمعة، وفقاً للمواعيد السابقة، بحيث ينتهي دوام الطلبة عند الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة، بحسب تحديد المدارس لذلك.

واستناداً إلى التعميم الصادر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بشأن العودة الآمنة لطلبة المدرسة الإماراتية، فعممت مدارس التعليم الثانوي على أولياء الأمور، عدد من الضوابط والتعليمات التي تضمن سلامتهم والتزامهم بلائحة السلوك الطلابي، حيث سيسمح لجميع الطلاب من الفئتين المطعمين وغير المطعمين، بدخول المدرسة، بشرط إبراز نتيجة سلبية لفحص «كورونا»، لا يتعدى 96 ساعة لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يتم إجراء المسحة كل أسبوعين، إلى جانب تفعيل المرور الأخضر.

وأكدت المدارس أنه سيمنع الطالب الذي لم يظهر نتيجة فحصه من الدخول إلى المدرسة لحين ظهورها، وسيحتسب الطالب غائباً دون عذر طبي في ذلك اليوم، كما شددت على الالتزام بالحضور للمدرسة قبل الوقت المحدد ببدء الدوام المدرسي بـ 15 دقيقة، لضرورة حضور الطابور المدرسي، والالتزام بالزي المدرسي، واتباع القوانين والأنظمة في ما يخص لائحة إدارة سلوك الطلبة، مشددة في الوقت ذاته، على منع إحضار الهاتف المتحرك، وفي حال مخالفة الطالب للنظم والقوانين، سيتم مصادرة الهاتف المتحرك للطالب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

معايير

من جانبها، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أنه ما زالت معايير الصحة والسلامة واسعة النطاق، وتشمل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات في الداخل، والتعقيم على نحو منتظم، إلى جانب إجراءات أخرى.

وأكدت على مواصلة جميع المؤسسات التعليمية، اتباع معايير السلامة من الجهات الحكومية المعنية، مثل بلدية دبي وهيئة الصحة بدبي، وتواصل المدارس تقديم التعلّم عن بعد في ثلاث حالات للطلبة الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كوفيد، وللطلبة الذين تم تحديدهم على أنهم حالات مخالطة، وتظهر عليهم الأعراض، وينتظرون نتيجة فحص PCR، والطلبة الذين يعيشون مع أشخاص من أسرتهم، لا يمكنهم أخذ اللقاح لدواعٍ طبية. وأكد عدد من إدارات المدارس، جاهزيتها لاستقبال الطلبة لاستكمال مسيرتهم المعرفية في الفصل الدراسي الثالث، موضحة أنه تم تشكيل لجان لرصد الاحتياجات، والتأكد من الجاهزية قبل أسبوع من بداية الدوام، لتوفير بيئة جاذبة ومستقرة لجميع المتعلمين.

كما تستأنف مدارس أبوظبي الخاصة الدوام المدرسي اليوم، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وقد راسلت إدارات المدارس أولياء الأمور عبر «الإيميلات»، وشددت على أهمية إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن، بصلاحية لا تتعدى 30 يوماً.

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