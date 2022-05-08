كلية الأفق الجامعية تقدم 6 منح دراسية كاملة لموظفي شرطة دبي بمليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تعاقدها مع «كلية الأفق الجامعية» للعام الثاني على التوالي، مقدمة لحاملي البطاقة منحاً دراسية جديدة، وخصومات بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس، وبرامج الدراسات العليا المعتمدة لدى الكلية.

وقع المذكرة عن جانب لجنة بطاقة إسعاد، منى محمد العامري، رئيس اللجنة، فيما وقعها عن طرف «كلية الأفق الجامعية» نيتين أناند عضو مجلس الأمناء، بحضور المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة، وفراس الطباع، نائب المدير العام للعلاقات الحكومية والعامة، والدكتور أسامة علي ذوابة نائب رئيس الكلية، والبروفيسور الدكتور نزار سهاونة رئيس لجنة الخدمة المجتمعية في الكلية، وزكريا سيف، رئيس القطاع التعليمي في لجنة بطاقة إسعاد، بالإضافة إلى عدد من الموظفين من كلا الجانبين.

وتنص المذكرة على أن تقدم «كلية الأفق الجامعية» لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي عن طريق لجنة بطاقة إسعاد، عدد 6 منح دراسية سنوية بقيمة مليون درهم، بالإضافة إلى رفع نسبة الخصومات السابقة المقدمة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى إلى 35% للطلبة الملتحقين الجدد، والمستمرين في الكلية، وبنسبة 50% للطلبة المتميزين الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في الثانوية العامة، ابتداءً من العام الدراسي 2022/2023، وذلك على جميع برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا المعتمدة لدى الكلية، كما تنص المذكرة على أن تتولى لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي وضع المعايير الخاصة بمستحقي المنح الدراسية وفقاً للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها اللجنة.

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