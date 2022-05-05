3 طالبات من أم القيوين يتأهلن للمشاركة بمسابقة الروبوتات البحرية في أمريكا

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

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تأهلت 3 طالبات من مدرسة السلمة للحلقة الثانية والتعليم الثانوي في أم القيوين، وهن ميرة ياسين ومهرة محمد وميرة سعود لمسابقة (SeaperchW.A)، التي تختص بالروبوتات البحرية العالمية لدول غرب آسيا، والتي شارك فيها 30 فريقاً وتأهل منها 10 فرق، حيث تأهلن للمشاركة في المسابقات النهائية التي تقام في جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل، وذلك وسط منافسة طلابية شرسة، حيث تمكنّ من التأهل بعد أن قمن بتصميم شكل الروبوت وصنع وحدات التحكم والبرمجة فيه.

وقالت المعلمة منال محمد عبدالمقصود معلمة الرياضيات بمدرسة السلمة: إن المسابقة شارك فيها فريقان من المدرسة من طالبات الحلقة الثانية، فتأهل الفريق الأول للمشاركة في المسابقة العالمية، التي سوف تقام بالولايات المتحدة، كأفضل فريق متعاون على مستوى الفرق المشاركة من دول غرب آسيا، وذلك لتمثيل الدولة في تحديات المسابقة بجامعة ميرلاند بأمريكا، حيث نفذت الطالبات المشروع بعد أن ركبن أجزاء الروبوت بكل وحداته وقمن بعملية التصميم وصنع وحدات التحكم والبرمجة، ومن ثم تجريبه في البحر، فأثبت نجاحه، حيث استغرق العمل في المشروع شهراً، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة وجامعة أم القيوين.

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