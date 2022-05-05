فتح باب الترشح للدورة الـ 25 من جائزة «حمدان للأداء التعليمي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن فتح باب الترشح للدورة الـ 25 من جوائزها للتميز التي تشمل 9 فئات متنوعة أمام الراغبين في الاشتراك في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.

وتبدأ المؤسسة في قبول المشاركات عبر موقع نظام الجائزة الإلكتروني حتى 18 سبتمبر المقبل، وتشمل الفئات التسع في الجائزة، الطالب المتميز (محلي)، والطالب المتميز (خليجي)، والطالب الجامعي المتميز (محلي)، وجائزة المعلم المتميز (محلي وخليجي)، وجائزة التربوي المتميز (محلي)، والمدرسة المتميزة (محلي وخليجي)، وجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز، وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم محلي.

تميز

ومن جهته، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «بعد مرور 25 عاماً على تأسيسها، لا تزال تساهم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليم المتميز مسيرتها الرائدة في دعم التعليم وتسليط الضوء على الموهوبين والتجارب المبتكرة من أجل دعم المسيرة التعليمية والتربوية التي تمثل العماد الأساسي للنهضة والتنمية في بلداننا العربية».

وأضاف المهيري: «على مدار سنوات أثبتت الجائزة تميزها من خلال نتائجها الباهرة التي تركت بصمة واضحة في مسيرة التعليم الإماراتي والخليجي والعربي، ومن خلال الدورة الـ 25، نثق في قدرتنا على إضافة المزيد من التميز والتجارب الرائدة من أجل دعم التعليم الذي نعوّل عليه لقيادة المنطقة نحو المزيد من التقدم والازدهار».

وتابع: «أدعو الجميع ممن يستوفون الشروط من عدم التردد والتقدم للجائزة من أجل الفوز بها وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع مزدهر وتعليم متميز من أجل إحداث قفزة ملموسة في منظومة التعليم في مختلف أنحاء المنطقة».

معايير

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أطلقت مؤخراً مجموعة من المعايير الجديدة للدورة الـ 25 من جوائزها السنوية، حيث تم تطوير آلية التقييم لكل الفئات من خلال تصميم أداة تقييم وهي مسطرة العلامات Rubric، وتم تصميم وإعداد حقائب تدريبية للمشاركين والمحكمين، بالإضافة إلى تطبيق مرحلة تجريبية للمعايير على مجموعة من المستهدفين. ويتضمن تطوير المعايير أيضاً تدريب وتعريف المشاركين بالمعايير ومتطلباتها وتفاصيلها والشروط من أجل أن يكونوا على استعداد كامل للمشاركة بشكل فعّال وزيادة فرصهم في الفوز بمختلف فئات الجائزة.

كما تم تطوير خدمات التدريب للدورة الـ 25 من خلال برامج تدريبية افتراضية، وأفلام تعريفية، وعقد المزيد من اللقاءات والزيارات للجامعات والمدارس لرفع الوعي تجاه الجوائز، وعقد جلسات للرد على الأسئلة، وإطلاق خدمات الرد على الاستفسارات من خلال خط ساخن والبريد الإلكتروني، والرد على الأسئلة الشائعة من خلال الموقع الإلكتروني والرد الإلكتروني.

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