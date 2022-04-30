جامعة العين الأولى محلياً في تصنيف التايمز العالمي

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حققت جامعة العين المرتبة الأولى على مستوى الدولة والـ 10 عربياً و201 - 300 عالمياً ضمن تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات العالمية 2022، والذي ضم 1524 جامعة من 110 دول.

ويستند تصنيف التايمز لتأثير الجامعات عالمياً في تقييمه وفقاً لأهداف التنمية المستدامة «SDGs» للأمم المتحدة.

وعبر الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين، عن فخره بنتائج التصنيف التي لم تكن لتتحقق لولا الجهود المستمرة لأسرة الجامعة.

وبدوره، شكر الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، العاملين في الجامعة على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الجامعة صنفت هذا العام في 6 أهداف من أصل 17 هدفاً للتنمية المستدامة وستواصل العمل جاهدة لتحقيق المزيد من الأهداف في المستقبل.

‎ومن جانبه، قال الدكتور نزيه خداج ملاط نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، إن الجامعة حققت نتائج مبهرة في كل من هدف «التعليم الجيد»، حيث جاءت ضمن أفضل 80 جامعة عالمياً، وهدف «المساواة بين الجنسين» وجاءت ضمن أفضل 70 جامعة عالمياً، وأكد أن هذه النتائج تحفز على الاجتهاد في العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

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