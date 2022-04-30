«التظلمات» على الامتحانات من 9 - 16 مايو

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أبلغت إدارات مدارس حكومية أولياء الأمور أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فتحت نظام الرد على طلبات مراجعة الدرجات، أو التظلمات في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في مختلف المواد الدراسية، خلال الفترة من 9 حتى 16 مايو المقبل.

وأكدت إدارات المدارس في رسائل وجهتها لأولياء الأمور، بأن الطالب يحق له التقدم بطلب إعادة النظر في تقدير درجة امتحان نهاية الفصل الثاني لمادة معينة والتحقق من سلامتها، وستقوم المدارس باستقبال الاستفسارات من خلال رابط التواصل بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور والطلبة المعتمد من قبل المؤسسة عبر parentsshare.moe.gov.ae/‏‏complain

وكانت «مؤسسة تعليم» قد بدأت بإصدار نتائج الطلبة وفقاً لتسلسل زمني خاص لكل حلقة دراسية. وأفاد دليل صادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بعنوان: «الأسئلة المتوقعة خلال فترة صدور نتائج الفصل الدراسي الثاني»، بتولي إدارة المدرسة تنظيم طلبات الاعتراض من خلال تشكيل لجنة لتلقي طلبات التظلمات برئاسة مدير المدرسة، وعضوية رئيس وحدة شؤون الطلبة.

ومعلم المادة، ويتولى الفريق مسؤولية مراجعة الطلبات الواردة إليهم، والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، على أن يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة بالتأكد من دقة بيانات الطلب والتحقق منه «وفق معايير واشتراطات فئات الاعتراض»، بالإضافة إلى مراجعة كافة البيانات الواردة في الاعتراض والتحقق من سلامتها من خلال «التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها بنظام المنهل والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل من خلال نظام سويفت أسس».

وأوضح الدليل أنه يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة خلال 3 أيام عمل، ويتم الرد على مقدم الطلب «بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة الفنية أو التقنية في المؤسسة» للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم من خلال النظام.

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