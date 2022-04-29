"الإمارات للتعليم المدرسي" تستقبل "تظلمات" الامتحانات من 9 حتى 16 مايو المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أبلغت إدارات مدارس حكومية أولياء الأمور بأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فتحت نظام الرد على طلبات مراجعة الدرجات، أو التظلمات في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في مختلف المواد الدراسية، خلال الفترة من 9 حتى 16 مايو المقبل.

وأكدت إدارات المدارس في رسائل وجهتها لأولياء الأمور بأن الطالب يحق له التقديم بطلب إعادة النظر في تقدير درجة امتحان نهاية الفصل الثاني لمادة معينه والتحقق من سلامتها، وستقوم المدارس باستقبال الاستفسارات من خلال رابط التواصل بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور والطلبة المعتمد من قبل المؤسسة عبر parentsshare.moe.gov.ae/complain.

وكانت "مؤسسة تعليم" قد بدأت بإصدار نتائج الطلبة وفقا لتسلسل زمني خاص لكل حلقة دراسية، وكشفت أمس عن نتائج المرحلة الثانوية، واليوم تعلن نتائج الحلقة الثانية من الساعة الرابعة، أما الحلقة الاولي سيتم اعلان نتائجها السبت المقبل الموافق 20 ابريل من الساعة الرابعة عصرا.

وأفاد دليل صادر عن مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي بعنوان" الأسئلة المتوقعة خلال فترة صدور نتائج الفصل الدراسي الثاني" ، بتولي إدارة المدرسة تنظيم طلبات الاعتراض من خلال تشكيل لجنة لتلقي طلبات التظلمات برئاسة مدير المدرسية، وعضوية رئيس وحدة شؤون الطلبة، ومعلم المادة، ويتولى الفريق مسؤولية مراجعة الطلبات الواردة إليهم، والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، على ان يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة بالتأكد من دقة بيانات الطلب والتحقق منها (وفق معايير واشتراطات فئات الاعتراض)، بالإضافة الي مراجعة كافة البيانات الواردة في الاعتراض والتحقق من سلامتها من خلال (التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها بنظام المنهل والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل من خلال نظام سويفت أسس).

وأوضح الدليل انه يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة خلال (3) أيام عمل، ويتم الرد على مقدم الطلب (بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة الفنية أو التقنية في المؤسسة) للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم من خلال النظام.

أما بالنسبة لمدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهاج وزارة التربية و التعليم يتم التواصل مع الموظف المختص والمكلف بالتنسيق والإشراف والمتابعة على المدارس الخاصة على مستوى الإمارة، إذ يحق للطالب التقدم بطلب اعتراض على قرار اللجنة في حال تقديم وثائق أو مستندات أخرى أو رغبته بتصعيد طلبه إلى اللجنة الفنية في المؤسسة، على أن يتم ذلك من خلال لجنة المدرسة، ويتم الرد في مدة أقصاها (3) أيام عمل.

وعليهم الالتزام بمواعيد تقديم الخدمة وزمنه، وحدد الدليل الفئات المستهدفة والتي يشملها التقدم بطلبات الاعتراض، وهم طلبات الاعتراض على قرار تقدير درجة التقييم الختامي (درجة امتحان نهاية الفصل أو التعويضي) بحد أقصى 3 مواد من مواد المجموعة (A).

4 فئات لا يشملها الاعتراض

أما الفئات التي لا يشملها التقدم بطلبات الاعتراض هي: طلبات الاعتراض على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين (التكويني B – A) وتتم من خلال المدرسة، أما طلبات منح فرصة امتحان بديل لحالات الغياب عن امتحان نهاية الفصل والتعويضي، بالإضافة الي طلبات منح فرصة بديلة لتعديل النسبة للتقدم بطلبات التسجيل بمؤسسات التعليم العالي، والطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد صدور نتيجة نهاية الفصل.

وأكدت المؤسسة أن مراجعة النتائج تتم بين إدارة المدرسة والمؤسسة فقط، من دون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور لمقرها أو فروعها، وستتواصل المؤسسة بشكل مباشر مع مديري المدارس عبر قنوات التواصل المعتمدة.

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