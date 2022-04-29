تعاون بين جامعتي «أبوظبي» و«تورنتو»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت جامعة أبوظبي عن تعاونها مع «كلية دالا لانا للصحة العامة»، التابعة لجامعة تورنتو الكندية، أكبر كليات الصحة العامة في كندا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها جامعة أبوظبي للتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية المرموقة لإثراء طلبتها بتجارب تعليمية استثنائية، والارتقاء بتخصصات الصحة العامة إلى مستويات متقدمة.

ويتيح التعاون لكلتا المؤسستين فرصة الشراكة والعمل جنباً إلى جنب ضمن مجموعة من التخصصات الأكاديمية القائمة على المعرفة وتبادل الخبرات، وتسعى جامعة أبوظبي و«كلية دالا لانا للصحة العامة» لبدء التعاون بين كل من أعضاء هيئة التدريس وطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا من خلال برامج التبادل، والدورات المشتركة، والتدريب الداخلي، وتبادل المواد والمنشورات الأكاديمية. وخلال حفل افتراضي، وقع مذكرة التفاهم كل من البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، والبروفيسور أدلستين براون، عميد «كلية دالا لانا للصحة العامة»، إلى جانب الدكتورة نسرين علوان، عميد كلية العلوم الصحية بالإنابة في جامعة أبوظبي، وفريق برنامج الصحة العامة في الجامعة.

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