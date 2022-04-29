«دبي العطاء» تعزز بيئة التعلّم لأصحاب الهمم في مركز المشاعر الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، ضمن مساعيها لضمان بيئة تعلم صحية لأصحاب الهمم، عن دعمها لمركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تزويده بالأثاث المضاد للبكتيريا اللازم من أجل الارتقاء برفاهية الطلاب وتعزيز سلامتهم ويشمل الأثاث المقدم إلى المركز حلول تغطية الأرضيات المضادة للبكتيريا والستائر والكراسي وطاولات المكاتب المضادة للميكروبات.

وتم تركيب أغطية الأرضيات المضادة للبكتيريا بخصائصها الطبية في جميع الفصول الدراسية وغرف العلاج، إضافة إلى تركيب الستائر المضادة للبكتيريا، وذلك للحد من معدلات العدوى والقضاء على أي مخاطر صحية محتملة. علاوة على ذلك، قدمت دبي العطاء نحو 100 كرسي وطاولة مكتب مضادة للميكروبات إلى المركز، والتي تم التبرع بها سابقاً من شركة «إسكو» (Isku) الفنلندية لتصنيع الأثاث، وذلك بهدف بناء بيئة تعلم أكثر نظافة وصحة وأماناً للطلاب تمكنهم من الدراسة والازدهار.

دعم

وتعليقاً على دعم دبي العطاء لمركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، قال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «عادةً ما يكون أصحاب الهمم الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بالمشكلات الصحية، لذلك من الضروري توفير بيئة آمنة لهم للحفاظ على صحتهم، وعافيتهم، وتحصيلهم الدراسي.

يسرنا أن نقدم الدعم مجدداً إلى مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقاً من إيماننا بأن الأطفال والشباب من ذوي الهمم ينبغي ألا يتركوا من دون تعليم». وقال جوناس فيكستروم، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «إسكو»:

«نحن معجبون كثيراً بالأثر الذي يحدثه مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الخليج ومن خلال ضمان جودة بيئة التعلم مع التصميمات المريحة المحسنة، والمواد الصحية، إضافة إلى الخصائص المضادة للبكتيريا، فإننا نحافظ على صحة الطلاب وعافيتهم، لأن الصحة والسلامة المصحوبتين ببهجة التعلم هو ما نطمح إليه جميعاً».

دعم

يأتي دعم «مركز المشاعر الإنسانية» ضمن إطار مبادرة دبي العطاء «التطوع في الإمارات»، وهي مبادرة محلية للتطوع تحث الأفراد في المجتمع الإماراتي طوال العام على التبرع بوقتهم لدعم قضية التعليم وتهدف المبادرة إلى تحسين بيئات التعلم في المدارس غير الربحية داخل الإمارات من خلال تجديد الفصول الدراسية وتركيب الأدوات والمعدات اللازمة بدعم من المتطوعين المحليين.

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