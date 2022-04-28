إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من اليوم الساعة 4 عصراً

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2021-2022 وفقا لتسلسل زمني خاص لكل حلقة دراسية.

على أن يتم إعلان نتائج الحلقة الثالثة اليوم الموافق 28 أبريل الجاري اعتباراً من الساعة 4 مساء، أما الحلقة الثانية سيتم الكشف عن نتائجها يوم غد الجمعة من الساعة الرابعة، والحلقة الأولى سيتم إعلان نتائجها السبت المقبل الموافق 20 أبريل من الساعة الرابعة عصراً.

وكان طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر (للمسار العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) خضعوا للاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثاني، خلال الفترة من 18-22 أبريل الجاري، على فترتين في اليوم الواحد، حيث بدأت الأولى الساعة التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة، لمدة ساعتين، وبدأت الثانية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 ظهراً لمدة ساعتين، و كانت الامتحانات جميعها حضوريا في المدارس.

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