طلبة «الطب» بجامعة الشارقة يحققون نتائج متقدمة في «الايفوم»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت النتائج التي حققها طلبة كلية الطب في جامعة الشارقة، المشاركون ضمن اختبار أسس الطب الدولي «الايفوم» - (FOM.. International Foundations of Medicine Exam. الذي ينظم على مدار العام بواسطة المجلس الوطني للممتحنين الطبيين «NBME» بالولايات المتحدة.. ارتفاع معدلات مستوى درجات طلبة كلية الطب بجامعة الشارقة بمعدل تجاوز 30% أعلى من معدل تحصيل الطلبة عالمياً.

وتشير النتائج أيضاً إلى أن أكثر من عشرين طالباً حققوا درجات أعلى من 80%، حيث أجرى الاختبارات من طلبة السنة النهائية بالكلية هذا العام 124 طالباً في امتحان العلوم السريرية «الإكلينيكية»، بالإضافة إلى 145 طالباً من طلبة السنة الثالثة في امتحان العلوم الأساسية، وذلك من ضمن عدة آلاف من الطلاب من مختلف دول العالم من أمريكا، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا.

وقدم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة التهنئة لأبنائه الطلبة على هذا التفوق والإنجاز المهم الذي يؤكد حرص جامعة الشارقة المستمر على إعداد طلبتها من مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية وفق أفضل وأهم المعايير المعتمدة دولياً في كل مجال وتخصص.

وأشار إلى حرص الجامعة على استقطاب أفضل العلماء وأعضاء الهيئة التدريسية المتميزين على المستوى العلمي والعملي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز