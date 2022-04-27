29 أبريل إغلاق تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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تغلق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باب التسجيل في المدارس الحكومة للطلبة المقيمين من الصف 2 حتى 12 للعام الدراسي 2022-2023 يوم 29 أبريل الجاري.

وكانت المؤسسة قد فتحت باب التسجيل والنقل من المدارس الخاصة للحكومية من تاريخ 17 أبريل لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور بالتقديم عبر الخدمات الرقمية على موقع المؤسسة الإلكتروني.

وحددت عدة شروط لتسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية منها تحقيق شرط التميز، وهو أن لا تقل نسبة درجات الطالب عن 85% في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية أو ما يعادلها في نظام الرموز A-B، والتواجد داخل الدولة بإقامة سارية المفعول.

ومن جهة أخرى، تجري مؤسسة الإمارات للتعليم حصراً للطلبة الذين يمارسون الهوايات المتنوعة والأنشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال استبانة عممتها على المدارس لتتولى المدارس توزيعها على أولياء الأمور، وذلك بهدف تفعيل إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة لأطفال الروضة والحلقة الأولى والثانية.

وإلى ذلك أبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بنشرة التدفق الخاصة بتحديد المناطق السكنية والمواصلات للعام المقبل، وعمموا استمارة خاصة بأولياء الأمور الراغبين بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى ممن يسكنون في المناطق ما بعد شارع الشيخ محمد بن زايد والراغبين ببقاء أبنائهم في المدرسة ذاتها.

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