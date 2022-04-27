30 ألف طالب من 926 مدرسة بالدولة يشاركون في اختبارات بيزا 2022

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يشارك 30 ألف طالب وطالبة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة في الاختبارات الدولية «بيزا» التي تعد أداة مهمة لتزويد وزارة التربية والتعليم وصناع القرار بالبيانات اللازمة لتحديث السياسات في القطاع التعليمي وتطوير النظام التعليمي باتجاه تحقيق رؤية الإمارات 2071 في التعليم للمستقبل.

وقالت الدكتورة حصة الوهابي، مديرة إدارة الاختبارات الوطنية و الدولية في وزارة التربية والتعليم لـ«البيان»: «يشارك في اختبارات بيزا 926 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة خلال الفترة من 18 أبريل الجاري حتى 30 مايو المقبل، وتشارك دولة الإمارات ضمن 85 دولة مشاركة في اختبار بيزا الذي يعد دراسة دولية تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي OECD.

وتستهدف الطلبة في سن 15 سنة لقياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف وللمهارات الضرورية للتفاعل مع المجتمع في جميع المجالات، سواء في مجال معرفة العلوم ومعرفة الرياضيات ومعرفة القراءة».

وأوضحت أن دولة الإمارات تشارك في هذه الدراسة المكونة من اختبار واستبيان للطالب والمعلم ومدير المدرسة وولي الأمر منذ 2009 وتعقد كل 3 سنوات.

وتشارك الدولة هذا العام في هذه الدراسة بأكبر عينة على مستوى جميع الدول المشاركة بواقع 30 ألف طالب وطالبة ترسيخاً لريادة دولة الإمارات في مجال الاختبارات الدولية، وتأكيداً لدعم القادة بجميع الممارسات التي تطور النظام التعليمي وتوفر لصناع القرار بيانات تمكنهم من اتخاذ القرار التي تضمن للدولة تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.

ولفتت إلى أن دراسة PISA تتميز بأنها تقيس مهارات القرن الـ21 وجاهزية الطلاب للمستقبل، وهذا يتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم «تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي»، كما أن رفع مستوى أداء الطلاب في اختبار بيزا يحقق مؤشرات من مؤشرات الأجندة الوطنية، وهو أن تكون الإمارات ضمن أفضل 20 دولة في اختبار Pisa.

وذكرت أن وزارة التربية والتعليم شكلت فريقاً وطنياً مؤلفاً من 100 من الكوادر الوطنية ذات الخبرات التخصصية المتميزة في اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم والتفكير الإبداعي لتصحيح اختبار الـ PISA.

استعداد

أفادت الدكتورة حصة الوهابي بأن وزارة التربية والتعليم حرصت على رفع استعداد الطلبة في دراسة PISA وذلك من خلال مواءمة مخرجات دراسة Pisa مع المناهج التعليمية لتعويد الطلاب على استخدام مهارات التفكير العليا ومهارات القرن الواحد والعشرين، وعقد ورش تدريبية لمعلمي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم حول مهارات دراسة PISA.

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