444,994 زيارة لطلبة المدارس الحكومية لـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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بلغ عدد زيارات طلبة المدارس الحكومية إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، في فترة انعقاده، 444.994 زيارة، بواقع 16 ألف رحلة مدرسية، وذلك وفقاً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وعملت المؤسسة على تنظيم زيارات دورية لمختلف مدارسها الحكومية في مناطق الدولة كافة لهذا الحدث العالمي الأبرز، ليكون الطلبة مكوناً أساسياً من مكوناته، ما يسهم في صقل خبراتهم، ومعارفهم التربوية، والأكاديمية والثقافية، كما تمكن نحو 44 ألف معلم ومعلمة ومشرف من زيارة الحدث.

كما أطلقت المؤسسة مبادرة همزة التي تهدف إلى تفعيل التبادل الثقافي والمعرفي بين 20 جناحاً من الأجنحة المشاركة في إكسبو و20 مدرسة حكومية، بما يكرس رسالة الحدث وقيمه الداعية إلى التواصل والانفتاح والتسامح، إذ تبادلت المدارس والأجنحة زيارات تعريفية وتثقيفية بينية قام فيها الطلبة بتعريف ممثلي الأجنحة بثقافة المجتمع الإماراتي وتعرفوا كذلك إلى ثقافات تلك الأجنحة، وامتدت المبادرة وشهدت تفاعلاً كبيراً ومشاركة من قبل ما يقرب من 18500 طالب وطالبة.

وقدم مجموعة من الطلبة لوحات تراثية مغناة عدة، وذلك ضمن مشاركتهم في برنامج «نجوم المستقبل» الذي تم تنظيمه من قبل إكسبو 2020 دبي، إذ شارك به قرابة 700 طالب وطالبة وشهدت فعاليات هذا البرنامج ساحة الوصل القلب النابض لإكسبو.

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