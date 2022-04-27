ملتقى الخريجين الاجتماعي في «حمدان الذكية» يناقش التطوير المهني

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس خريجي جامعة حمدان بن محمد الذكية، ملتقى الخريجين الاجتماعي الثاني بحضور الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتطوير الدارسين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للتواصل مع الجامعة ومع زملائهم الخريجين وتبادل المعارف والأفكار ومناقشة المقترحات التي تُسهم في التطوير المهني وتنمية المجتمع.

وتهدف جامعة حمدان بن محمد الذكية من خلال الملتقى إلى التوسع في تجربة الخريجين بعد التخرج وتعزيز ثقافة المنفعة المتبادلة، والمشاركة في تطوير ورعاية منصة اتصال تساعد الخريجين على المشاركة والتواصل والتطور والنمو، والمساهمة في تحقيق رسالة الجامعة ودعم توجهاتها الاستراتيجية 2023-2021، الرامية إلى توسيع دائرة انتشار برامج التدريب الذكية التي تقدمها الجامعة في العالم العربي، وتطبيق نماذج أعمال مبتكرة لجذب قطاعات جديدة من السوق، واعتماد أحدث التقنيات لتسريع الابتكار في التعلم والجوانب الإدارية، ودعم برامج التحول الرقمي للجامعات في الدولة والعالم العربي، وتطبيق مفهوم التعلم من أجل المهارات في البرامج الأكاديمية.

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