طالبات جامعة الإمارات يحصدن جوائز مسابقة جامعة الشارقة للثقافة والفنون

المصدر: العين - البيان

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كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في مكتبه بالجامعة صباح أمس، كلاً من الطالبة ميثة محمد النعيمي، والطالبة فاطمة عيسى، الفائزتين بجائزة مسابقة جامعة الشارقة للثقافة والفنون للجامعات.

وأشاد الرئيس الأعلى للجامعة بالمستوى العلمي والعملي المتميز لطالبات الجامعة، واللاتي يعكسن المكانة العلمية الرائدة والجهود المتميزة للجامعة من خلال دعم وتحفيز طلبتها على التطوّر والتعليم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأضاف: «نفتخر بأن تحتضن جامعة الإمارات نخبة متميزة من بنات الوطن يحرصن على الإبداع وينظرن إلى المستقبل بطرق مُبتكرة، ويُبرزن الصورة المُشرقة للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق طموحات الوطن وآماله، ويُمثلن دليلاً حيّاً على بعد نظر مؤسس الدولة، رحمه الله، وإيمانه بطاقاتها وإمكاناتها الإبداعية».

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