مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم تحتفي بدعم 53 ألف طالب

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، بنجاح برنامج الغرير للمفكرين اليافعين الحائز جوائز، حيث قدم الدعم لـ 53 ألف طالب خلال فترة قياسية متفوقاً على أهدافه المقررة.

وأطلقت المؤسسة هذا البرنامج في عام 2018، وهو عبارة عن منصة رقمية تستفيد من المكونات المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا لمساعدة الشباب الإماراتي والعربي ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً على اتخاذ قرارات مدروسة خلال مختلف مراحل التعليم وصولاً إلى مرحلة التوظيف.

وتعاونت المؤسسة في تصميم البرنامج مع جامعة ولاية أريزونا وحصل على مصادقة وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، حيث يوفر معلومات وأدوات مخصصة ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) مجاناً في الإمارات والمنطقة العربية. ونجح البرنامج في دعم أكثر من 53 ألف شاب وشابة بعد إطلاقه بثلاث سنوات فقط، متخطياً هدفه المقرر بالوصول إلى 5,000 مشارك في خمس سنوات.

وحاز برنامج الغرير للمفكرين اليافعين في عام 2021 الميدالية الذهبية عن فئة أفضل برنامج عبر الإنترنت خلال حفل توزيع جوائز «كيو. إس ووارتون» للتميّز في التعليم العالي 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز