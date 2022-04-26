«الإمارات للتعليم» تستطلع رضا أولياء الأمور عن جودة الزي المدرسي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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‏عممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، استمارة استبيان لقياس رضا أولياء الأمور، حول جودة الزي المدرسي في المدرسة الحكومية. وتضمن الاستبيان 8 أسئلة لتقييم مدى رضا أولياء الأمور، سواء من حيث تصميم الزي، ومدى ملاءمته للمرحلة العمرية، وجودة القماش، بالإضافة إلى توفر الزي في منافذ البيع.

وشمل الاستبيان، استطلاع آراء أولياء الأمور حول رضاهم عن جودة القماش والألوان، بعد الاستخدام المتكرر والغسيل، والوقوف على ما إذا كان الزي تلف بعد فترة بسيطة من الاستخدام، إلى جانب نوعية القماش المستخدمة، هل تتناسب مع طبيعة الجو في الدولة، وتوفر المقاسات، وساعات عمل منافذ البيع، وقربها من المساكن.

قيم المساواة

وكانت وزارة التربية والتعليم، اعتمدت مشروع الزي المدرسي الموحد لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، والذي يحمل شعارها في عام 2015، ويهدف توحيد الزي، إلى تعزيز قيم المساواة والعدالة في نفوس الطلبة، وتنمية الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الطلبة تجاه المدرسة والمجتمع.

ويهدف الزي الجديد، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية، المتمثلة في تلبية متطلبات التعلم الحديثة، وتمكين الطلبة من إنجاز التعلم النشط والتفاعلي، الذي ينسجم مع اشتراطات الأمن والسلامة في المختبرات العلمية والورش التطبيقية، بما يتوافق مع المعايير التربوية الحديثة.

أسعار

كما حددت المؤسسة أسعار ومنافذ بيع الزي المدرسي الموحد، بإجمالي 123 منفذاً على مستوى الدولة، وتتولى عملية البيع 6 مؤسسات رئيسة، وشركات تمتلك عدداً كبيراً من الفروع التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من منافذ البيع، ووفرت بعض المؤسسات، خدمة البيع عبر التطبيقات الذكية الخاصة بها على الهاتف، حيث يمكن للأهل الاختيار في أي وقتٍ، والتوصيل بعد يوم كحد أقصى، وطريقة الدفع عند التسلم.

وفي سياق منفصل، تجري المدارس الحكومية عملية تسليم الكتب للطلبة، وعممت مدارس على طلابها، بأن كتاب الرياضيات المستخدم في الفصل الدراسي الثاني، سوف يتم استخدامه في الفصل الثالث، ولن يتم تسليم نسخة جديدة، وذلك لجميع صفوف الحلقة الأولى، وحرصت المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، على توزيع كافة الكتب المدرسية خلال الأسبوع الأول والثاني من الفصل الدراسي الأخير، للبدء بفعالية في العملية التعليمية.

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