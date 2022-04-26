الجامعة الأمريكية تستضيف «جيسوب» للمحاكمات الدولية

المصدر: دبي - البيان

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قامت كلية القانون في الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE، للمرة الثانية، باستضافة وتنظيم مسابقة جيسوب 2022 للمحاكمات الدولية الصورية المتخصصة في القانون الدولي، حيث شاركت الكلية من خلال تحكيم المرافعات الشفوية في منافسات المسابقة التي ضمت العديد من الجامعات المحلية سواء بتمثيل طرف المُدّعي أو المُدعى عليه.

وأكد الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE، أن كلية القانون بالجامعة تشارك منذ عام 2020 في مسابقة «جيسوب» للمحاكم الصورية في القانون الدولي من خلال التحكيم. ويتم مناقشة القضية أمام الطلاب، الذين وإن كانوا لا يشاركون فعلياً بشكل فردي، لكن ذلك يهدف إلى تعزيز تطوير ‏التعليم القانوني في الجامعة.

وقال إن حرص الجامعة على المشاركة في المسابقة، يستهدف أيضاً تزويد طلاب القانون، بالفرص لتطوير وتعزيز معرفتهم في القانون الدولي، وجعلهم ‏على اتصال بالمجتمع الدولي، مع تطوير مهاراتهم الحوارية وخبراتهم في الترافع أمام هيئة من القضاة. وستعمل كلية القانون على المشاركة في المسابقة المقبلة، ليس فقط بالتحكيم، ولكن بإشراك الطلاب في المرافعات.

مكانة

وعبّر الدكتور مثنى غني عبد الرزاق عن اعتزازه باستضافة الكلية للمسابقة للمرة الثانية، مؤكداً أن ذلك يعكس المكانة الدولية للجامعة، وحرصها على إعداد كوادر أكاديمية وأجيال مستقبلية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في المجالات القانونية التي لها أبعاد دولية، كالمرافعات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، وما يحققه ذلك من صقل معلوماتي لمجتمع القانون في الجامعة، أساتذةً وطلاباً.

وقال الدكتور عامر فاخوري، عميد كلية القانون في الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE، إن مسابقة جيسوب لعام 2022، تمحورت حول قضايا ذات أبعاد إقليمية ودولية، تمس شواغل الكثير من البلدان والشعوب، وهي حقوق الإنسان على الإنترنت، وسرقة البيانات، وانفصال جزء من أراضي الدولة، والتدخل الأجنبي في الانتخابات.

تنافسية

تكتسب مسابقة «جيسوب» للقانون الدولي أهمية قصوى لكليات القانون والمتمرسين في المهنة، لكونها أقدم وأكبر المسابقات الدولية التنافسية للمحاكم الصورية في العالم. وقامت بجذب ما يقرب من 700 كلية قانون في أكثر من 90 دولة في السنوات الأخيرة، حيث تُناقش قضايا القانون الدولي بشكل افتراضي، كما لو كانت أمام محكمة العدل الدولية، ولكن مع مجموعة أصغر من القضاة (ثلاثة بدلاً من خمسة عشر).

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