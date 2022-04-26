جامعة دبي تحتفل بتكريم 76 من الطلبة المتفوقين

المصدر: (دبي - البيان)

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كرمت جامعة دبي 76 طالباً من المتفوقين في العام الأكاديمي 2020 /‏ 2021، وأعرب الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم الطلبة، مؤكداً الحرص على تهيئة بيئة تعليمية مستقبلية متميزة ومتعددة التخصصات قادرة على رفد المؤسسات الحكومية والخاصة بنخبة من أفضل وأكفأ المتخصصين، للمساهمة في نهضة الوطن وحماية مكتسباته.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة شؤون الطلبة لتكريم طلبة لائحة شرف الجامعة للعام الأكاديمي 2020/‏ 2021، من الحاصلين على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعددهم 76 طالباً وطالبة منهم 30 طالباً وطالبة من كلية دبي للأعمال و46 طالباً وطالبة من كلية الهندسة وتقنية المعلومات.

ودعا البستكي الطلبة للحفاظ على تفوقهم في الحياة العملية بعد أن تحقق في حياتهم الجامعية.

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