«الفطيم التعليمية» وجامعة باريس 2 تتعاونان لتقديم 20 منحة

المصدر: دبي - وام

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وقعت «مؤسسة الفطيم التعليمية» بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة الرئيس الفخري لمبادرة «بنيان» لتمكين الطاقات الشابة الرائدة.. اتفاقية شراكة مع جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» الفرنسية الجامعة المرموقة في العلوم القانونية على مستوى أوروبا والعالم.

ويأتي توقيع الاتفاقية التي حضرها عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفطيم» رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الفطيم التعليمية» ضمن مبادرات تنفيذ استراتيجية وخطط التوطين في «مجموعة الفطيم» الداعمة لاستراتيجيات وخطط التوطين الحكومية وبما يصب في مصلحة دعم الموارد البشرية في دولة الإمارات والإسهام في تمكين الطاقات الشابة الرائدة في المجالات الحيوية لتشريع المتطلبات المستجدة والحيثيات القانونية للتقنيات الحديثة وما تستحدثه من تحديات مستجدة، تتطلب الإحاطة القانونية بها.

وتنص الاتفاقية على تقديم «مؤسسة الفطيم التعليمية» 20 بعثة تعليمية لدراسة بكالوريوس القانون في جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» الفرنسية في فرعها في دبي من طلبة إماراتيين ومقيمين في الدولة، إلى جانب تعزيز جهود الطرفين في مجالي التعليم الأكاديمي وتنمية قدرات المواهب الإماراتية الشابة.

وقّع الاتفاقية ميرة عمر الفطيم، عضوة مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية، رئيسة مجلس «الفطيم للتوطين»، والبروفيسور غيلوم لاييت رئيس جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» الفرنسية - فرع دبي الرئيس التنفيذي لجامعة السوربون - أساس العالمية للقانون، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

أهمية

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتضافر الجهود المخلصة لمصلحة تمكين ونهضة الكوادر الإماراتية الشابة.

وهنأ معاليه الطلبة المتفوقين الحائزين منحة «مؤسسة الفطيم التعليمية» متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جانبها أعربت ميرة عمر الفطيم، عن سعادتها بعقد هذه الشراكة مع جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» الفرنسية، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مشيرة إلى أن هذا التعاون يؤكد التزام مجموعة الفطيم دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالأجيال القادمة.

رسوم

وقالت الفطيم: «يتم توفير المنح الدراسية لمدة برنامج الشهادة مع تغطية الرسوم الدراسية كافة».. داعية الطلبة الإماراتيين والمقيمين في الدولة من مدرسة الديرة الدولية «DIS» والمدرسة الأمريكية العالمية «UAS» وخريجي المدرستين للتقديم للمنحة عبر زيارة موقع مؤسسة الفطيم التعليمية على شبكة الإنترنت.

التزام

من جانبه، أعرب البروفيسور غيلوم لاييت، عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة الفطيم التعليمية، مشيراً إلى التزام الجامعة التعاون مع المؤسسات الرائدة لتعزيز الجهود الرامية لتمكين الطاقات الشابة الرائدة والطموحة والارتقاء بها لأعلى المستويات.

وقال لاييت: إن جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» صرح أكاديمي فرنسي عريق ورائد في القانون في العالم أجمع، تخرج فيه العديد من رؤساء الدول وكبار المفكرين والأدباء والقادة عبر السنين من أمثال شارل ديغول، والرئيس اليوناني السابق بروكوبس بافلوبولوس، ودومينيك دي فيلبان، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، وأليوت ماري وزيرة الدفاع الفرنسية.. موضحاً أنه سيتيح للمتخرجين فرص العمل في شتى المجالات على الصعيد الدولي إضافة إلى ممارسة مهنة القانون في المراكز الدولية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

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