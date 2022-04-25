«مدرسة وروضة الأمل للصم» تحتفي بأسبوع الأصم العربي

المصدر: (الشارقة ـ وام)

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بدأت «مدرسة وروضة الأمل للصم» التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية احتفالاتها بأسبوع الأصم العربي السابع والأربعين تحت شعار «إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم بجميع المراحل» بمجموعة من الفعاليات والمحاضرات التوعوية التي يشارك الأشخاص الصم فيها بدور مؤثر وتستمر حتى 27 أبريل الجاري.

وأكدت عفاف الهريدي مديرة المدرسة اهتمام المدينة الدائم بلغة الإشارة وتوعية المجتمع بها من خلال الدورات التي تنظمها وضرورة الإلمام بها من قبل مختلف شرائح المجتمع للتواصل مع الأشخاص الصم في المستشفيات والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة. وقالت إن المدرسة ستطلق خلال أسبوع الأصم السابع والأربعين باقة من الفيديوهات الاجتماعية والتعليمية والتوعوية بلغة الإشارة للتأكيد على أهميتها والفائدة الكبيرة التي ستنجم عند اعتمادها ضمن مناهج التعليم في المراحل كافة.

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