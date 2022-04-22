مجلس جامعة الإمارات يناقش المشاريع الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الرابع للعام الأكاديمي 2021 /‏ 2022، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة لمراجعة التقدم المتحقق في الملفات الأساسية التي تباشر من خلالها الجامعة دورها البحثي والأكاديمي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، واستعراض التقارير المُقدَّمة من مختلف اللجان الأساسية للبت فيما تحمله من توصيات.

نجاح

وأشاد الرئيس الأعلى للجامعة في بداية الاجتماع بالمشاركة المتميزة لجامعة الإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي، كونها المؤسسة الأكاديمية الوطنية الوحيدة التي حظيت بشرف التواجد في هذا الحدث العالمي الضخم الذي جمع شرق العالم وغربه في أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث حقق الجناح نجاحاً لافتاً وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار الراغبين في التعرف على أفضل الوجهات التعليمية الرائدة في الدولة.

وقد أسهم الجناح في إطار مفهوم «جامعة المستقبل» في التعريف بالإمكانيات العلمية التي تتميز بها الجامعة، وإلقاء مزيد من الضوء على برامجها الأكاديمية والتطبيقية المتخصصة التي تواكب أحدث التطورات العالمية في البحوث العلمية التطبيقية والأنظمة التعليمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

والتعريف برؤية جامعة الإمارات الرامية لتحقيق أعلى مستويات الريادة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في ترسيخ قواعد الاقتصاد المعرفي وتوظيفه لبلفوغ مستويات أرفع من التقدم والرفاه للمجتمع.

رسالة

وأكد معالي زكي نسيبة أهمية مضاعفة الجهود في اتجاه تحقيق رسالة الجامعة ومواصلة إسهامها الإيجابي في نهضة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقديم محتوى علمي ومعرفي عالي الجودة في مرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا، يواكب أفضل البرامج العلمية عالمياً، فضلا عن الإسهام في تطوير القدرات البحثية في الدولة، والاهتمام بتعزيز مستوى المشاركة المؤثرة في تعزيز إنتاج ونشر المعرفة ودعم جهود التنمية الوطنية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من المشاريع الاستراتيجية للجامعة، بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية العشر لدولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال الخمسين عاماً القادمة.

كما ناقش التوصيات التي حددتها الرابطة الغربية للمدارس والكليات (WACSC) بعد زيارة لجنة الرابطة إلى الجامعة خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس 2022 كجزء من إعادة تأكيد الاعتماد المؤسسي للجامعة.

موافقة

واطلع المجلس أيضاً على التقرير المقدم من الدكتور عبد الله الكرم، رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية والطلابية، وبناءً على توصية اللجنة، تمت الموافقة على طرح برنامج ماجستير جديد في اللغة الإنجليزية والدراسات الثقافية، كما تم اعتماد معهدين بحثيين افتراضيين في الطب الدقيق والأمن الغذائي في الأراضي الجافة، وإعادة تسمية قسم التربية الخاصة في كلية التربية ليصبح «قسم التربية الخاصة والموهوبين».

وفي سياق مسؤولياته الرقابية الائتمانية، اطلع المجلس على تقرير الدكتور طارق بن هندي، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، وبناءً على توصية اللجنة، وافق المجلس على البيانات المالية المدققة للجامعة لعام 2021. كما اطلع المجلس على البيانات المالية للجامعة للربع الأول من عام 2022 ووافق على أهداف الميزانية لعام 2023.

613 ورقة بحثية في الربع الأول

نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 613 ‏ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2022، ‏وفق قواعد البيانات في اسكوبس من يناير وحتى ‏مارس 2022، بما في ذلك 101 منشور بحثي ‏يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ‏مما يدعم أحد أهم أهداف جامعة الإمارات على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، وهو إثراء المجتمع ‏بالعلوم والمعارف الجديدة في مختلف المجالات ‏من أجل إنتاج أبحاث علمية ذات أهمية وطنية ‏ودولية.‏

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة ‏الإمارات، أن البحث ‏العلمي ركيزة أساسية في الجامعة والتي تعمل على دعم وتطوير قدرات البحث العلمي ‏والابتكار في العديد من المجالات من خلال توفير ‏البنية التحتية التي تلبي التطور العالمي للبحث ‏العلمي، بالإضافة إلى توفير فرص التمويل البحثي ‏المختلفة والمتاحة للباحثين من أعضاء هيئة ‏التدريس وطلبة الجامعة.

وأوضح أن جامعة الإمارات ‏تركز على جودة المخرجات البحثية، والتي تقاس ‏من خلال نسبة الأبحاث العلمية التي يتم نشرها ‏في المجلات ذات التصنيف الأعلى، والذي يسهم ‏في تعزيز سمعة الجامعة عالمياً في دعم المعرفة ‏والعلوم، بالإضافة إلى تصنيف الجامعة عالمياً. ‏

ووفقاً لـ«SJR» بلغت نسبة المخرجات البحثية في ‏أعلى 10 في المئة من المجلات العلمية 31.6 في المئة في ‏الربع الأول من عام 2022، بينما بلغت نسبة ‏المنشورات في أعلى 25 في المئة من المجلات 66.4 في المئة‏

وقد بلغ عدد المنشورات البحثية في كلية العلوم ‏‏137 منشوراً بحثياً، وكلية الطب والعلوم الصحية ‏‏132 منشوراً بحثياً، فيما بلغت عدد المنشورات ‏البحثية في كلية الهندسة 130 منشوراً بحثياً، وفي ‏كلية الإدارة والاقتصاد 62 منشوراً بحثياً. ‏‏ ‏ ‏‏ ‏

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