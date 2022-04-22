142 مدرسة تدرّس «الصينية» في الإمارات

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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بلغ عدد المدارس الحكومية التي تدرس اللغة الصينية على مستوى الدولة، 142 مدرسة، منها 73 في دبي والمناطق الشمالية، و69 في أبوظبي والعين والظفرة.

ويدرس 45 ألفاً و317 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، اللغة الصينية، بالمدارس الحكومية على مستوى الدولة، وكانت من التجارب الرائدة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم، منذ انطلاق المشروع في سبتمبر 2019، واعتماد تطبيق البرنامج في المدارس الحكومية، كلغة ثالثة، إضافة إلى الإنجليزية والعربية.

وبعد الانتهاء من فترة التطبيق التجريبي، توسعت الوزارة في هذا المشروع، إلى أن شمل كافة المراحل الدراسية، وبلغ عدد المدارس التي تطبق اللغة الصينية، 142 مدرسة على مستوى الدولة.

وتعتبر اللغة الصينية من أكثر اللغات الشائعة في العالم، ويتحدث بها أكثر من 1.2 مليار متحدث حول العالم، كما أنها تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، نظراً إلى ‏انتشارها عالمياً، كما توفر اللغة الصينية المزيد من فرص العمل للموظفين، لمن يرغبون في دخول عالم التجارة والاقتصاد.

ويستند اعتماد اللغة الصينية بالمدارس الحكومية، إلى معاهدة تعميق العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مجال التعليم.

جهود

وفي إطار جهود الأمم المتحدة لتعدد اللغات والثقافة، ولرفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي للغات، وبناء على مبادرة اليونيسكو، تم إعلان 20 أبريل، احتفالاً باليوم العالمي للغة الصينية، وذلك في فبراير 2010.

وحظيت مبادرة تدريس اللغة الصينية، باستحسان ورضا كبير بين أوساط الطلبة وأولياء الأمور، الذين رأوا فيها خطوة عملية وجادة على الطريق الصحيح، إذ باتت الصين إحدى أهم الدول المصدرة للمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

ويتلقى طلبة المدرسة الإماراتية 90 دقيقة في الأسبوع، مهارات للغة الصينية، من خلال أساليب الحوار والمحادثة، والتعرف إلى العادات وتقاليد الثقافة الصينية، بواقع حصتين في الأسبوع، وبلغ عدد معلمي اللغة الصينية 185 معلماً ومعلمة على مستوى الدولة.

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