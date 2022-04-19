مدارس تباشر الدراسة حضورياً بنسبة 90 % في الفصل الثالث

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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باشرت مدارس خاصة وحكومية في الشارقة وعجمان وأم القيوين الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثالث حضورياً في بعض المدارس بنسبة 90%.

فيما وصلت النسبة في مدارس أخرى إلى 75%، واستقبلت المدارس الطلبة من مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى والصف الثاني عشر، بعد أن اتخذت إجراءات مشددة نفذت من خلالها الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة التي تضمن سلامة الطلبة مع تطبيق صارم لجميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة وفق التعاميم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة.

كما بلغت نسبة حضور الطلبة وفق المنهاج البريطاني والأمريكي في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأخير 95%. وأكد مديرو مدارس أنه تم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين قبل بداية الفصل الأخير، وخفض زمن الحصة للطلبة من 40 دقيقة إلى 35 دقيقة، وتحويل حصص الأنشطة في رمضان إلى (تعلم ذاتي) في شكل مهام إلكترونية تمنح من خلالها واجبات للطلبة.

لجان

تقول مها بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان إن إدارة المدرسة استقبلت ألفين و300 طالب وطالبة حضورياً بنسبة 90% في أول يوم دراسي في الفصل الأخير وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة عملاً بتوجيهات الجهات المختصة في الدولة.

كما تم تشكيل لجان لاستقبال الطلبة عند عملية الدخول والانصراف والتأكد من إجرائهم الفحوص، وكذلك عند نزول الطلبة من الحافلات المدرسية لقياس الحرارة، مبينة أنه تم عمل دورات تدريبية للمعلمين لرفع مهاراتهم، إضافة إلى عقد اجتماعات تم فيها توزيع جداول الحصص والتأكيد على المعلمين بضرورة مراجعة المهارات بالنسبة للطلبة ذوي التحصيل الدراسي الضعيف من أجل تعزيزها، كما أن الطلبة الذين لم يجروا الفحص في اليوم الأول وتأخرت نتائجهم سمح لهم بمواصلة الدراسة في اليوم الأول (أون لاين).

إبلاغ

وأكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي الحكومية في أم القيوين أن نسبة حضور الطلبة بلغت 99% في أول يوم دراسي من الفصل الأخير، إذ تم إبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بضرورة إجراء فحص (كورونا) مبكراً حتى يسمح لهم بالدخول للحرم المدرسي، مشدداً أن الفحص المبكر يمكن الطلبة من متابعة دروسهم من أول يوم دراسي حضوري وخصوصاً بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر.

كما أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئتين التدريسية والإدارية للتحضير لبداية الدراسة الحضورية، وتم فيها توزيع جداول الحصص، كما تم التواصل مع أولياء الأمور كافة (عن بعد) لإعلامهم بالتطورات الجديدة في ما يتعلق بالفصل الدراسي الأخير .

85 %

وتقول شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة إن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة حضورياً بنسبة 85% في بداية الفصل الدراسي الثالث، ووفقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية لم يسمح للطلبة الذين لم يجروا الفحوص بالدخول إلى الحرم المدرسي، وكذلك أولياء الأمور الذين ليس لديهم (المرور الأخضر)، كما أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الطلبة في حالتي الحضور والانصراف .

تدريب

وذكر حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية بالشارقة أن نسبة حضور الطلبة الذين يبلغ عددهم 1200 طالب وطالبة في الفصل الدراسي الأخير في أول أسبوع دراسي بلغت 90%، ما يعد أمراً جيداً وخصوصاً في ظل انحسار أزمة «كوفيد 19»، إذ لم ترصد حالات إصابة بكورونا إلا واحدة فقط، وكانت الإصابة قبل بداية الفصل الدراسي، كما أن الطلبة كافة مدربون على التدابير الاحترازية .

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