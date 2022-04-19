80 - 95 % حضور طلبة المدارس الحكومية بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشف عدد من مديري المدارس الحكومية بمختلف المراحل الدراسية، عن ارتفاع نسب الحضور خلال اليوم الأول لاستئناف الطلبة للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي، مؤكدين حرصهم على توفير خطوط للتواصل المباشر مع الإدارة المدرسية والإرشاد الأكاديمي، وتحديد قنوات للاطلاع من خلالها على خطط وبرامج وفعاليات المدرسة ولتسهيل مهمة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم.

وقالت نعيمة محمد الأميري، مدير نطاق في دبي، بأن بداية الفصل الدراسي الثالث جاءت مبشرة بالتفاؤل والاستعداد لبدء فصل دارسي حافل بالعطاء من قبل الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية، مؤكدة اهتمام كافة عناصر التدريس في العمل الجاد الذي يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية.

ولفتت بأن الحصص الدراسية بدأت بشكل فعلي منتظم، ولفتت إلى أن نسب الحضور تراوحت بين 80 و95%، فيما جاء حضور طلبة رياض الأطفال بشكل ممتاز في اليوم الأول.

وبحسب الآلية التي استحدثتها المؤسسة لتوزيع الكتب، وتعمل بموجبها المطابع على توزيعها على المدارس مباشرة تحت إشراف المؤسسة، لضمان وصولها في الوقت المحدد، بدأ اليوم استلام الأجزاء الثالثة في عدد من المدارس وجار توزيعها وفقاً للجدول المحدد والمرسل للمدارس.

وذكرت أنه قبل إجازة الربيع تم الانتهاء من وضع خطة عودة الطلبة للفصل الثالث وتحديد مواعيد الحافلات المدرسية، وتم إخطار كافة الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط خوض الاختبارات التعويضية لتجهيز أنفسهم للدخول للاختبارات، وخلال فترة الإجازة حرصت المدارس على وضع الجداول المدرسية وتوزيعها على الطلبة.

وقالت كلثم السويدي مدير نطاق في دبي، إن التزام الطلبة فاق التوقعات، حيث شهدت المدارس الـ 16 التي تشرف عليها انتظام 95% من طلبتها وسط أجواء مريحة، فيما خضع كافة الطلبة الذين ينطبق عليهم الاختبارات التعويضية إلى الاختبارات من دون تحديات، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب كافة المدارس وانتظام الطلبة وآليات تسليم الكتب.

وأضافت: إن المدارس استقبلت الطلبة بأجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، وخاصة أن الهيئة الإدارية والتدريسية تحرص على منح الطلبة المناخ الدراسي المثالي للارتقاء بواقعهم التحصيلي في الوقت المناسب من بداية أيام الدراسية حتى آخر يوم دراسي.

خطط

وفي السياق ذاته قالت أمينة النيادي، مديرة مدرسة ثانوية دبي: إن مدرستها تستكمل جهودها في مواصلة العملية التعليمية وفق خطط وبرامج تجلى صداها في تهيئة المجتمع المدرسي على نحو مثالي ومطلوب للانتقال إلى أجواء دراسية مواتية يطمح الجميع لأن يكون سلساً ومثالياً ومنضبطاً إلى أبعد حد، موضحة أنها عقدت اجتماعاً مع الهيئات الإدارية والتدريسية لتوزيع العمل على الإداريين والمعلمين وضباط السلامة وممرض للمدرسة.

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