أطفال الشارقة تحقق المركز الثالث عالمياً في مسابقة الطائرات الافتراضية

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين نتائج متميزة في المسابقة العالمية لمسابقة الطائرات الافتراضية بدون طيار (VRAD) الافتراضية، وذلك بعد إحرازها المركز الثالث عالمياً في المجموع العام للبطولة التي أقيمت عبر المنصة الافتراضية Robotify بالولايات المتحدة الأمريكية.

خاضت أطفال الشارقة ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة المنافسات النهائية للمسابقة بــــ (3) فرق من أصل 10 فرق متأهلة من التصفيات الأولية للمسابقة، وتم تقسيمها إلى مجموعتين وضمت مجموعتها فرقاً من كندا وأمريكا.

واعتمد نظام المسابقة افتراضياً على استخدام لغة البايثون في برمجة الطائرات الافتراضية بدون طيار لاكتشاف الفضاء وبالتحديد كوكب المريخ من خلال استخدام حساسات لمعرفة أماكن معادن معينة والحصول على أعلى درجة من الفريق المنافس عن طريق استخراج المزيد من المعادن في وقت زمني أقل.

الجدير بالذكر أن فرق أطفال الشارقة قد خاضت مجموعة من المباريات التأهيلية للتصفيات النهائية على مدار شهر ونصف الشهر بشكل أسبوعي قدم من خلالها الأطفال مستوى متميز، حيث طوروا مهاراتهم وتعلموا استراتيجيات جديدة في المسابقة.

وقالت نورة علي الخضر الشامسي – نائب مدير أطفال الشارقة بالإنابة: «سعداء بالإنجاز المتميز الذي حققه أطفال الشارقة في المسابقة من خلال الحصول على التصنيف الثالث عالمياً وما هو إلا امتداد لسلسلة من الإنجازات المتواصلة نتيجةً للخطط المدروسة والمتكاملة».

وأضافت الشامسي: «جاءت استعداداتنا للمسابقة من خلال برنامج تدريبي متكامل تم تقديمه بأفضل المستويات على أيدي مختصين تعلم فيه الأطفال مهارات متعددة في استخدام لغة البايثون لبرمجة الطائرات وتوظيفها، بالإضافة إلى اكتسابهم الخبرة في تحدي فرق قوية عالمياً من فرق أمريكا الشمالية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا».

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