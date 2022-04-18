استئناف دوام طلبة «الحكومية» و«الخاصة» اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يستأنف طلبة مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، دوامهم، صباح اليوم، للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 2021/‏‏‏2022 وعقب قضاء إجازة الربيع، كما تنطلق اليوم الامتحانات التعويضية، وتجرى جميع الاختبارات حضورياً.

وفي إطار سعي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المستمر للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكادر الإداري والفني والتعليمي في مدارسهم، واستناداً إلى التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية بالدولة، قررت المؤسسة إلزامية عودة الطلبة لنظام التعليم الصفي الحضوري مع الموافقة على خيار التعلم عن بعد فقط للحالات الاستثنائية بعد تقديم تقرير طبي معتمد.

وأكدت المؤسسة إلزامية حضور الطلبة للاختبارات بجميع أنواعها في الحرم المدرسي ابتداء من اليوم، وذلك لاشتراطات وإجراءات وتدابير احترازية حددتها المؤسسة.

فحص

وشددت المؤسسة في تعميمها الصادر للمدارس الحكومية ورياض الأطفال على إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) لجميع الطلبة والحصول على نتيجة فحص سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول إلى المنشأة التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء تكرار فحص PCR بشكل دوري مرة كل 7 أيام وذلك لجميع الطلبة غير المطعمين من عمر 16 عاماً فما فوق، وحددت المؤسسة 14 يوماً للطلبة المطعمين من عمر 16 عاماً فما فوق أو إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، و30 يوماً للطلبة أقل من 16 عاماً المطعمين أو غير المطعمين، وعلى جميع العاملين المطعمين من الكادر الإداري والفني والتعليمي إجراء تكرار فحص PCR بشكل دوري مرة كل 14 يوماً أو إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن عند الدخول إلى المنشأة التعليمية وطوال فترة التواجد فيها، وتطبيق نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن لأولياء الأمور والزوار لدخول المنشآت التعليمية وطوال فترة التواجد فيها.

وأكدت أهمية إجراء فحص PCR في اليوم الأول واليوم السابع أو فوراً عند ظهور الأعراض للمخالطين لحالات إصابة مؤكدة بـ«كوفيد 19».

وحددت عدداً من مراكز فحص PCR التي يمكن للطلبة أن يجروا الفحص فيها، مشددين على المدارس بتوعية أولياء الأمور بأن صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لفترة 96 ساعة عند دخول الطلبة للمدارس (4 أيام تسبق الدوام المدرسي).

استعداد

بدورها، أكدت إدارات المدارس الحكومية استعداداتها لاستقبال الطلبة وتكثيف جهودها لعقد الاختبارات التعويضية، التي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام للصفوف من 3 حتى 9 مسار متقدم و10 تطبيقي والصف 11 مسار تطبيقي، وتستمر لمدة 5 أيام للصفوف (9 مسار متقدم و 10 نخبة، و11 مسار عام ومتقدم و نخبة، والصف الثاني عشر بجميع مساراته).

واشترطت المدارس الخاصة تقديم المرور الأخضر الصادر عن تطبيق الحصن لجميع الطلبة الذين يبلغ عمرهم 12 سنة فما فوق من الصف 7 حتى 12، وبالنسبة للطلبة الذين قاموا بالسفر خلال الإجازة فإنه يشترط أيضاً تقديم نتيجة فحص سلبية لمدة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد بدء دوام الطالب على أن تكون مطبوعة ورقياً من تطبيق الحصن.

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