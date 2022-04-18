جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبث «قيم الإسلام» عبر منصاتها

المصدر: دبي - البيان

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تطلق جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عبر منصاتها الإلكترونية، سلسلة «قيم الإسلام»، وهي سلسلة تسلط الضوء على القيم الإسلامية النيرة، وما تحويه تلك القيم من المعاني السامية والخيرة، وذلك ترسيخاً لمبادئ الأخوة الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من أهمية التعريف بالدين الإسلامي الصحيح، وسيتم بث حلقات السلسة خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن السلسلة 15 حلقة سيتم بثها يومياً على منصات الجامعة الرقمية في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، ويقدمها من مكتبة بيت الحكمة في الجامعة الباحث عبد المعين محمد أحمد المنصوري، وتتناول كل حلقة من حلقات السلسلة القيم العميقة والسامية للدين الإسلامي، والتي تشمل الرحمة والإحسان والصدق والمواطنة وغيرها، المتأصلة في القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الأدب وتطبيقاتها في نهج الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

مبادرات

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، أن «هذه السلسة تأتي ضمن المبادرات العلمية والثقافية والفكرية للجامعة، وجاء اختيار موضوعها وسياقها متسقاً مع الجهود التي تبذلها الدولة للتعريف بالإسلام الصحيح وقيمه النيرة وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية بين الشعوب».

وأضاف: «نفخر أننا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية نقدم لطلابنا وأبنائنا مواد علمية تخدم المجتمع وتقدم له طرحاً علمياً للمواضيع المعاصرة والقيم الإنسانية الخالدة، وذلك من خلال العودة للمراجع الدينية والنصوص المقدسة لنصل للفهم الصحيح والعقلية المستنيرة التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف».

يذكر أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعرض كذلك سلسلة بعنوان «قرآن مبين» على قناة الإمارات ومنصاتنا الرقمية، والتي تأتي استكمالاً لجهودها في خدمة الرؤية الوطنية في تعزيز خطاب التسامح والتعايش وتعزيز القيم الإنسانية الخالدة ونبذ العنف والكراهية.

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