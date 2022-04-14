جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«وايزمان» يعززان علاقاتهما البحثية

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتم وفد من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برئاسة البروفيسور إريك زينغ رئيس الجامعة، زيارة استمرت يومين إلى معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل، بهدف توطيد روابط البحث العلمي والابتكار والاستفادة من إمكانات رأس المال البشري لدى المؤسستين، وتبادل الخبرات المتعمقة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية.

وكان في استقبال الوفد البروفيسور ألون تشين رئيس المعهد، وعدد من كبار أعضاء هيئة التدريس في المعهد.

والتقى البروفيسور إريك زينغ، والبروفيسور محسن جيزاني، مساعد العميد لشؤون الهيئة التدريسية والتطوير المؤسسي، إلى جانب مجموعة من كبار الأعضاء ضمن وفد الجامعة، مع البروفيسور زيف رايش، نائب رئيس المعهد وعدد من ممثلي أقسام المعهد.

وتخللت الزيارة نقاشات حول تبادل المعارف والتعاون في عدد من المشاريع البحثية تحت إشراف مجلس المراجعة لـ «برنامج الذكاء الاصطناعي المشترك» «MBZUAI-WIS».

وتركز جهود التعاون بين المؤسستين على النهوض بأبحاث الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات وتقنيات جديدة تعود بالفائدة على المجتمع وتسهم في تحقيق الرؤية المشتركة حول تدريب الجيل المقبل من قيادات الذكاء الاصطناعي.

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