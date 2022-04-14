مدارس خاصة جاهزة للفصل الدراسي 3 بإجراءات احترازية مشددة

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

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أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة حضورياً في الحرم المدرسي الاثنين المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الأخير، بإجراءات احترازية مشددة، وفق ضوابط السلامة، لافتين إلى تهيئة الفصول الدراسية وتوزيع جداول الحصص الدراسية على المعلمين ورصد الشواغر، إضافة إلى تشكيل اللجان لاستقبال الطلبة والتأكد من إحضارهم نتيجة سلبية لفيروس «كورونا».

وأوضحوا أن العودة الكاملة للحجرات الدراسية من شأنها أن تجعل الطلبة والمعلمين أكثر تركيزاً، الأمر الذي يعزز مهارات الطلبة ويحسن أداءهم التعليمي.

ومن جهته، أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص لـ«البيان)»، أن الهيئة عممت على المدارس الخاصة في الإمارة التعميم رقم (11) للعام 2022 بشأن العودة الكاملة للتعليم الحضوري عند بداية الفصل الدراسي الأخير للعام الجاري بضرورة اعتماد المرور الأخضر في برنامج الحصن للدخول إلى المؤسسات التعليمية لكافة العاملين والطلبة من عمر 12 عاماً فما فوق للعودة بعد انتهاء إجازة الربيع، التي سوف تنتهي الاثنين المقبل.

لافتاً إلى أن التعميم بيّن أن القادمين من خارج الدولة يشترط عند دخولهم الحرم المدرسي إبراز فحص سلبي لكورونا لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، كما أن الهيئة وضعت الخطط والاستعدادات اللازمة، لضمان العودة الكاملة للطلبة لمقاعدهم الدراسية.

تعميم

وقالت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية في الشارقة: إن إدارة المدرسة أكملت جاهزيتها لاستقبال الطلبة الذين يبلغ عددهم 3000 طالب وطالبة حضورياً داخل الحرم المدرسي، من خلال تجهيز الفصول الدراسية وجداول الحصص.

كما سيتم استثناء بعض الطلبة من الدوام الحضوري بناءً على التعميم الذي وزعته هيئة التعليم الخاص لإدارات المدارس الخاصة في الشارقة، وهم الطلاب المصابون بمرض مزمن عالي الخطورة، والطلاب المصابون بأمراض نقص المناعة، بسبب مرض مزمن، والطلاب الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة على المدى الطويل.

مناقشة

وقالت سوزان الهندي مدير مدرسة الفلاح الخاصة بالشارقة: إن إدارة المدرسة عقدت اجتماعاً ودورات مركزية الأسبوع الذي سبق إجازة الربيع، وتم خلاله مناقشة التحديات التي واجهت الفصل الدراسي الثاني، كما تم عمل تقييم ذاتي للخطة التشغيلية، ووضع الخطط الدراسية للفصل الدراسي الأخير لجميع المواد (أسبوعية وفصلية).

إضافة إلى حصر شواغر الكوادر التدريسية للفصل الدراسي الثالث، لافتة إلى أنه تم التعميم على أولياء الأمور بضرورة إبراز (المرور الأخضر) في تطبيق (الحصن) حتى يسمح لهم بالدخول إلى المؤسسات التعليمية، وكذلك للعاملين والطلبة، من عمر 12 سنة فما فوق.

خطط

وفي السياق ذاته، أكدت شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال بالشارقة، أن إدارة المدرسة وضعت الخطط الكفيلة لاستمرارية الفصل الدراسي الأخير، الذي يبدأ دوام الطلبة فيه من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً خلال رمضان، مبينة أنه تم عقد دورات تدريبية للمعلمين، إضافة إلى توزيع جداول الحصص عليهم حتى تبدأ الدراسة مباشرة الاثنين المقبل.

تهيئة

وقال جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين: إن إدارة المدرسة أكملت كافة استعداداتها للفصل الدراسي الأخير من خلال تهيئة الفصول الدراسية للطلبة الذين يبلغ عددهم 333 طالباً، وتوزيع جداول الحصص للهيئة التدريسية.

كما أن الدوام سوف يبدأ خلال رمضان من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، لافتاً إلى أنه تم إعلام أولياء أمور الطلبة بضرورة إبراز فحص كورونا للطلبة، وأن يكون سارياً لمدة 96 ساعة.

كما أكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، اكتمال التجهيزات المتعلقة بالفصل الدراسي الأخير، فتم عقد اجتماع مع الهيئة التعليمية، تم خلاله توزيع جداول الحصص على المعلمين، كما تم التعميم على أولياء الأمور وتذكيرهم بإجراءات البروتوكول الصحي التاسع الصادر من وزارة التربية والتعليم للتقيد به.

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