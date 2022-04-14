485 طالباً وخريجاً يشاركون في مؤتمر «صدى AMSI» السابع

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع طلاب مدارس المواكب لمناقشة وفهم تحديات بيئة العمل من مهنيين ذوي خبرة من خريجي مدارس «AMSI»، بهدف تقديم أفكار مهمة وعملية حول سبل تطوير مهارات الحياة الأساسية.

وشارك الخريجون تجاربهم الخاصة وقدموا الإرشادات بهدف إلهام وتمكين طلاب الصف الثاني عشر في مدارس المواكب، ومساعدتهم على تحقيق النجاح في المستقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي السابع «صدى AMSI» الذي احتضنه مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي، ونظمته اللجنة التوجيهية لمؤتمر صدى AMSI، وبدعم من الخريجين المشاركين في المعرض، واستقبل أكثر من 450 طالباً و35 خريجاً.

وقالت أليسار نصر، المديرة الأكاديمية في أكاديميا الدولية لحلول الإدارة، AMSI: «في كل عام تلبي مجموعة من الخريجين دعوتنا للمشاركة في المؤتمر السنوي، ليشاركونا تجاربهم وقصصهم الخاصة بهدف دعم ومساعدة وإلهام طلابنا».

وشهد المؤتمر لهذا العام مشاركة كل من، صالح محمد الجزيري، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والدكتورة نادية بستكي، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول في شركة الاتحاد للطيران، وفاطمة المهيري، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في الاتحاد للطيران، والعديد من المهنيين والمبدعين ذوي الخبرة من خريجي مدارس AMSI.

تجربة

وقالت هند صديقي، العضو المؤسس للجنة التوجيهية لصدى AMSI: «كان مؤتمر صدى AMSI السابع تجربة تاريخية إلى حد كبير لكل من الخريجين والطلاب على حد سواء، حيث جمع معرض إكسبو 2020 دبي معاً أشخاصاً من جميع أنحاء العالم لتعزيز الابتكار، ودفع سبل التعاون والتصدي للتحديات العالمية تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

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