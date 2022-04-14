«التربية» تصدر تقارير للمدارس عن نتائج اختبارات «إمسات»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أصدرت وزارة التربية والتعليم تقارير للمدارس حول نتائج اختبارات الإمارات القياسية الإمسات «إنجاز»، خلال شهر أبريل الجاري، لتحسين مخرجات التعليم.

وتزويد مديري المدارس وأفراد المجتمع المدرسي كافة من معلمين وطلبة وأولياء أمور بمقارنات وطنية حول أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية، وتوفير مقارنات معيارية وطنية لأصحاب العلاقة، وتعتزم الوزارة إصدارها سنوياً حول نتائج طلبة المدارس المشاركين باختبارات الإمارات القياسية «إنجاز» اعتباراً من أبريل 2022.

وقالت حصة الوهابي، مديرة إدارة الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم:

إن 48 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر من المدارس الحكومية والخاصة، ضمن الاختبارات الوطنية القياسية «إنجاز»، خلال العام الدراسي الماضي، في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء.

وأفادت بأن الوزارة زودت جميع مدارس الحلقة الثالثة الحكومية والخاصة، بتقارير عن امتحان الإمسات «إنجاز»، توضح نقاط القوة والضعف في مهارات الطلبة أثناء تأدية الاختبارات، للعمل على إعداد خطط من شأنها تقوية هذه المهارات.

إجراءات

وأوضحت أن التقارير تعطي قيادات المدارس وصناع القرار الفرص لاتخاذ إجراءات تحسينية وخطط تصحيحية لتطوير نظام التعليم والوقوف على سبل تعزيز مهارات التعليم بما يضمن تحقيق رؤية التعليم في دولة الإمارات «تعليم ريادي عالمي».

وتسهم التقارير في تزويد المجتمع المدرسي بلمحة عامة عن أداء الطلبة في اختبارات الإمارات القياسية في موضوعات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء مقارنةً ببقية المدارس.

وذلك من خلال النسب المئوية لطلبة المدرسة المشاركين في الاختبارات (Percentile)، إذ تشير النسب إلى ترتيب طلبة المدرسة الواحدة مقارنةً ببقية المدارس، فإن حصول الطلبة على (80) في الرياضيات، على سبيل المثال، يعني أن طلبة المدرسة حققوا درجات أعلى من 80% من بقية المدارس في الرياضيات.

كما تشمل التقارير نتائج مؤشر التمكن الأكاديمي (Academic Strength Index) الذي تتراوح قيمته من 1% - 100%، إذ يحتسب المتوسط الموزون لدرجات طلبة المدرسة الذين أدّوا اختبارات الموضوعات الأربعة، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء.

ومقارنة بالمتوسط العام لطلبة الدولة، فإن المدرسة التي كانت نتائج طلبتها في مؤشر التمكن الأكاديمي، على سبيل المثال، 70%، فإن هذا يعني أن المتوسط الموزون لنتائج طلبتها الذين قدموا الاختبارات القياسية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء أعلى من 70% من المتوسط العام لطلبة الدولة.

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