«أيديا» في مالطا للتعليم العالي تطلق برامج تعليمية ومهنية في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت أكاديمية أيديا، في مالطا للتعليم العالي، أول حرم جامعي خارجي لها في دبي، وذلك بالتعاون مع معهد «فيجين كونسيبت» للتدريب على الطيران (VCATI) بدبي، وبهدف إطلاق تسعة برامج جديدة للتدريب المهني في قطاعات البيئة العمرانية والطيران والتجزئة والتمويل والتكنولوجيا الرقمية وغيرها، فيما تبدأ الدورة التدريبية الأولى من الأكاديمية التي تدور حول الضيافة في مايو المقبل مع مجموعة من 15 طالباً مسجلين في البرنامج.

وقال الدكتور سيلفيو دي بونو، العضو المنتدب لمجموعة أيديا: «على مدى العامين الماضيين، واجه العالم العديد من التحديات غير المسبوقة في العصر الحديث، مع زيادة تنقل الوظائف التي تتطلب قدرة أكبر على التكيف ومهارات أكثر تنوعاً. أدت الحاجة إلى التنويع والتعليم متعدد التخصصات إلى تغيير طبيعة التعليم، وسلطت الضوء بشكل أكبر على أهمية وجود نوع داعم أكثر شمولاً وشمولية للإدارة الأكاديمية. في أيديا، تم تصميم التجربة بأكملها لتقديم فرص التعلم والتطوير المؤثرة».

تطوير

وقال فينس مايوني، مدير أكاديمية أيديا: «تستند دورات الأكاديمية إلى ذكاء الصناعة، وقد تم تطويرها بحيث تجذب الطلاب الذين يبحثون عن مدخلات مهنية في الوظائف والمهنيين من الصناعة الذين يرغبون في الارتقاء بحياتهم المهنية. يحتوي المنهج المخطط له في أول حرم جامعي لدينا هنا في دبي على دورات في التمويل تشمل مكافحة غسيل الأموال والتكنولوجيا الرقمية التي تشمل العملات المشفرة».

وقال العضو المنتدب ومدير المحاسبة ماهيش كومار شودري: «يقدم VCATI دورات مهنية في دبي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وقد اجتذب أكثر من 40 جنسية مختلفة، مما يوفر للطلاب من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك آسيا وأفريقيا فرصاً فريدة في مجال الطيران».

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